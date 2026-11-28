Die Players Championship Finals 2026 in Minehead sind die letzte Probe vor der WM. Ohne Luke Littler hoffen vier deutsche Profis auf Überraschungen im November.

Die Players Championship Finals 2026 definieren das Finale der Vorrunde und gelten als das wichtigste Aufwärmspiel vor der Darts-Weltmeisterschaft. Das Turnier findet vom 27. bis 29. November 2026 im Butlin's Minehead Resort in England statt. Ohne den eigentlichen Superstar der Szene, Luke Littler, rücken vier deutsche Spieler in den Fokus der Öffentlichkeit.

Qualifikation und fehlende Top-Stars

Der Weltranglisten-Erste verzichtet auf fast alle Turniere der Players Championship und erhält folglich kein Ticket. Da keine Wildcards vergeben werden, fehlt Luke Littler, der eigentliche Star der Szene, an diesem Wochenende. Die Players Championship Finals 2026 sind die letzte große Generalprobe vor der Darts-WM 2027, bei der alle Infos zu Spielplan, Übertragungen im Free-TV und kostenlosen Joyn-Livestream bereitstehen.

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Bei den Players Champions treten die besten 64 Spieler der Players Championship Order of Merit 2026 gegeneinander an. Diese Rangliste resultiert aus den 34 Turnieren der Players Championship. Es geht um die Qualifikation für die prestigeträchtigen Masters und die World Series of Darts Finals.

Fokus auf deutsche Teilnehmer

Vier deutsche Spieler sind bei den Players Championship Finals 2026 vertreten. Alle vier haben sich über die Players Championship Order of Merit qualifiziert. Sie belegten Plätze in den Top 64 der Floor-Saison 2026. Die besten Chancen werden Schindler ausgerechnet.

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Die anderen deutschen Teilnehmer sind Peter Wright, Michael van Gerwen und Dauren De Vroome. Joe Cullen ist ebenfalls am Start. Die deutschen Spieler müssen beweisen, dass sie gegen die Weltelite bestehen können.

Übertragung und Medienrechte

Die Players Championship Finals 2026 sind ein exklusives Event für Streaming-Nutzer. Die Players Championship Finals können nicht im Free-TV verfolgt werden. Der kostenpflichtige Streaming-Anbieter DAZN wird die Players Championship Finals live zeigen und Konferenzschaltungen anbieten.

Fans müssen sich auf ein digitales Erlebnis einstellen. Es gibt keine klassischen Fernsehübertragungen. DAZN ist die einzige Quelle für Live-Berichterstattung. Die Players Championship Finals 2026 bieten somit eine exklusive Plattform für Darts-Fans.

Auswirkungen auf die WM-Qualifikation

Die Ergebnisse dieser Turniere sind entscheidend für die weitere Karriere der Spieler. Die Players Championship Order of Merit 2026 bestimmt die Setzliste für die nächsten Großturniere. Die Players Championship Finals 2026 sind daher mehr als nur ein Freizeitspiel.

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Sie definieren die Momentum-Ströme im PDC-Tour. Die Players Championship Finals 2026 sind die letzte große Generalprobe vor der Darts-WM 2027. Wer hier glänzt, startet motiviert in die WM. Die Players Championship Finals 2026 sind ein Muss für jeden Profi.