Darts-Star Dimitri Van den Bergh verliert wahrscheinlich Tourcard nach Qualifikationsausfall

Der belgische Dartspieler Dimitri Van den Bergh lässt die entscheidenden Qualifikationsturniere aus. Dies führt zum voraussichtlichen Verlust seiner Profikarte und beendet seine Ära an der Spitze der Weltrangliste.

Der belgische Darts -Profi Dimitri Van den Bergh wird die kommenden Qualifikationsturniere für die Weltmeisterschaft auslassen. Damit droht dem ehemaligen Top-Spieler der Verlust seiner Tourcard und ein drastischer Rückgang in der Weltrangliste. Der 32-Jährige hatte in den letzten Jahren erhebliche Schwierigkeiten, seine früheren Erfolge zu wiederholen, und steht nun vor dem Aus aus der PDC Main Tour.

Verlust der Profikarte durch Turnierabsage

Van den Bergh wird die entscheidenden Spiele in der Zeit vom 14. bis 22. November nicht bestreiten. Diese Zeitspanne umfasst unter anderem den Grand Slam of Darts 2026, der als eines der wichtigsten Turniere der Saison gilt. Durch die Abwesenheit bei diesen Veranstaltungen verliert der Belgier voraussichtlich seinen Status als professioneller Spieler auf der Main Tour. Um sich weiterhin in den besten 64 der Weltrangliste zu behaupten, hätte er mindestens zwei Spiele bei der Weltmeisterschaft gewinnen müssen. Da dies nicht mehr geschehen wird, fällt er wahrscheinlich aus den Top-64 heraus.

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Rasenabsturz nach früheren Glanzleistungen

Der Kontrast zwischen vergangenen Erfolgen und der aktuellen Situation ist markant. Van den Bergh stand einst auf Platz fünf der Weltrangliste und gilt als einer der talentiertesten Spieler der Szene. Sein bisheriger Karierehöhepunkt war der Sieg bei den UK Open im Jahr 2024. Drei Jahre zuvor, im Jahr 2020, konnte er zudem das prestigeträchtige World Matchplay für sich entscheiden. Bei der letzten Weltmeisterschaft im Jahr 2023 erreichte er das Halbfinale, unterlag dort jedoch. In den letzten zwei Jahren litt der Belgier primär unter mentalen Problemen, die seine Leistungsfähigkeit erheblich beeinträchtigten.

Mögliche Wege zurück zur Spitze der Szene

Falls Dimitri Van den Bergh sein Interesse an einer Fortsetzung seiner Profikarriere wahrt, bleibt ihm der Weg über die Q-School im Januar offen. Dort hat er die Chance, sich eine neue Tourcard zu erspielen. Dieser Weg ist jedoch keineswegs garantiert. Die Erfahrung anderer Spieler zeigt, dass eine Rückkehr extrem schwierig ist. Der Deutsche Max Hopp benötigte mehrere Anläufe, um nach dem Verlust seiner Karte zurückzukehren. Der ebenfalls ehemalige Major-Gewinner Jose de Sousa scheiterte sogar Anfang dieses Jahres an den Anforderungen der Q-School.

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Alternative Karrierepfade über die Challenge Tour

Eine weitere Option für den 32-Jährigen ist der Start auf der PDC Challenge Tour. Auf dieser Ebene können Spieler ohne gültige Tourcard an Wettbewerben teilnehmen. Über die besten Platzierungen in der Challenge Tour lassen sich weitere Qualifikationsmöglichkeiten für Players-Championship-Turniere und die Weltmeisterschaft erlangen. Ebenso bietet dieser Weg die Chance, sich eine begehrte Tourcard zurückzuerobern. Der zweimalige Weltmeister Adrian Lewis geht aktuell einen ähnlichen Weg, nachdem er ebenfalls mit einem Karriere-Tiefpunkt zu kämpfen hatte.

Zukunftsentscheidung für den polarisierenden Star

Offen ist derzeit, welchen Weg Dimitri Van den Bergh einschlagen wird. Eine Rückkehr wäre für den Darts-Sport relevant, da der Belgier jahrelang zu den beliebtesten und zugleich polarisierendsten Figuren der Szene gehörte. Seine Tanzeinlagen beim Gang auf die Bühne waren zwar umstritten, sicherten ihm aber dennoch eine massive Fangemeinde. Sollte er seine Karriere beenden, wäre dies ein signifikanter Verlust für die Professional Darts Corporation. Die Entscheidung über seine Zukunft trifft Van den Bergh in den kommenden Monaten, wobei die Q-School im Januar einen kritischen Meilenstein darstellt.