Darts‑Star Luke Littler fordert neue Spielstruktur für die Premier League

Luke Littler, zweifacher Premier‑League‑Champion, plädiert für ein kompakteres Turnierformat mit nur einem Spiel pro Abend und einer Rückkehr der "Judgement Night". Der Wunsch spiegelt die wachsende Kritik an dem seit 2022 geltenden K.O.-System wider, das von Fans als zu repetitiv empfunden wird. PDC‑Chef Matt Porter bestätigt, dass das Format intern diskutiert wird, um sowohl Hallen‑ als auch TV‑Zuschauer besser zu bedienen.

Luke Littler , einer der jüngsten Darts -Weltstars, hat sich öffentlich für eine grundlegende Veränderung des Premier‑League‑Formats ausgesprochen, obwohl er das Turnier bereits zweimal gewinnen konnte. In einem Interview mit Sport sBoom, das kurz vor dem Grand‑Final in London ausgestrahlt wurde, erklärte er, dass er sich ein kompakteres System wünscht, bei dem pro Abend nur ein Spiel ausgetragen wird.

"Ich möchte eine Premier League, in der nur ein Match pro Abend stattfindet, dafür aber zwei zusätzliche Spieler an Bord kommen und die klassische "Judgement Night" wiederbeleben - genau wie damals, als ich selbst aufgewachsen bin", betonte der 24‑jährige Doppel‑Weltmeister. Seine Anmerkungen stellten nicht nur seine persönliche Vorliebe dar, sondern spiegeln auch die wachsende Unzufriedenheit einer breiten Fangemeinde wider, die das aktuelle K.O. -System als zu vorhersehbar empfindet.

Im Detail kritisierte Littler das alte Rundenturnier, das von 2013 bis 2021 zehn Spieler umfasste, von denen jeder in den ersten neun Spieltagen einmal gegen jeden anderen antrat. Die beiden am Ende der Tabelle platzierten Akteure (Platz neun und zehn) mussten das Geschehen bereits nach den ersten Spieltagen verlassen, während die verbleibenden acht Spieler erneut in einer zweiten Spielrunde gegeneinander antraten.

Nach insgesamt 16 Partien avancierten die vier besten Spieler in die Finalrunde, wobei jeweils Erstes gegen Viertes und Zweites gegen Drittes im Halbfinale aufeinandertrafen. Das Siegerduell im Finale bestimmte dann den Champion. Littler bemerkte, dass dieses System zwar für die Halle‑Zuschauer an jedem Abend spannende Duelle bot, jedoch im TV‑Umfeld an Brisanz verlor, weil die Begegnungen zu häufig wiederholten Mustern führten. Seit 2022 hat die Professional Darts Corporation (PDC) das alte Rundenturnier durch ein reines K.O.

-Format ersetzt, das stark auf einzelne Begegnungen und den dramatischen Spannungsbogen jedes Abends setzt. Doch die Kritik an der mangelnden Variation bleibt bestehen. Geschäftsführender Direktor Matt Porter bestätigte in einem Gespräch mit Sky Sport, dass das Thema intern intensiv diskutiert wird.

"Dieses Format läuft seit einigen Jahren, und wir wollen nicht, dass es monoton wird oder die Zuschauer langweilt", sagte Porter. Er hob hervor, dass Hallen‑Fans häufig die Live‑Atmosphäre und die sofortige Spannung schätzen, während Fernseh‑Zuschauer mehr Abwechslung und überraschende Match‑Ups erwarten. In Anbetracht dieser unterschiedlichen Erwartungen prüfen die Verantwortlichen nun mögliche Anpassungen, die sowohl die Spannung für das Live-Publikum erhalten als auch das TV‑Erlebnis dynamischer gestalten könnten.

Littlers Wunsch nach einer "Judgement Night" und einem reduzierten Spielplan könnte dabei als Ausgangspunkt für weitere Reformen dienen, die langfristig das Interesse an der Premier League wieder neu entfachen





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