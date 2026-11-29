Darts: Titeltraum geplatzt - Jan Schmidt verliert WM-Finale!
Jan Schmidt verliert das Endspiel bei der Junioren-WM. Damit verpasst er auch die große WM im Alexandra Palace. Ein anderer Deutscher profitiert.
Jan Schmidt verliert das Endspiel bei der Junioren-WM. Damit verpasst er auch die große WM im Alexandra Palace. Ein anderer Deutscher profitiert. Im Finale unterlag der 22-Jährige mit 4:6 in Legs dem Engländer Cam Crabtree.
Damit ist für Schmidt auch der Traum von derAls Turniersieger wäre er für die WM qualifiziert gewesen. Beinahe hätte sich Schmidt bereits über die Super League für den Saison-Höhepunkt qualifiziert. Anstelle von Schmidt darf sich aber ein weiterer Deutscher über das WM-Ticket freuen. Weil Crabtree bereits qualifiziert war, rückt Leon Weber durch seinen siebten Platz bei der Development Tour Order of Merit nach.
Damit sind insgesamt neun Deutsche qualifiziert. Am Montag könnten beim Qualifier für die Tour Card Holder aber noch weitere deutsche Starter hinzukommen. Es ist die letzte Chance auf ein WM-Ticket. Schmidt sorgte dieses Jahr auf der European Tour für Furore und zog in Leverkusen als Qualifikant ins Achtelfinale ein. Nach einer starken Saison verpasste er aber nun die WM-Teilnahme.
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