Spieler und Fans erhalten hohe Prämien bei einem perfekten Leg. Details zu den Auszahlungen, historischen Meilensteinen und den Taktiken der Top-Akteure.

Die Darts-Weltmeisterschaft 2026 im Ally Pally stellt die sportliche Disziplin der Spieler auf die härteste Probe. Wenn ein Athlet den neunten Dart in die Doppel-12 schlägt, löst dies eine Kettenreaktion von Begeisterung und finanziellen Belohnungen aus. Dieser magische Moment ist nicht nur der Inbegriff des sportlichen Triumphs, sondern auch das Auslöseelement für ein ausgeklügeltes Bonus-System. Das Ziel des Spiels besteht darin, die Startsumme von 501 Punkten mit exakt neun Würfen auf null zu reduzieren, was als Neundarter oder perfektes Leg bezeichnet wird. Eine Reduzierung des Legs in weniger als neun Würfen ist nach den offiziellen Regeln nicht möglich.

Finanzielle Anreize für Spieler und Fans

Die Veranstalter und Sponsoren haben die Attraktivität dieses raren Ereignisses durch erhebliche Geldsummen gesteigert. Für die Teilnahme an der Darts-Weltmeisterschaft 2026 erhielten die Spieler im Falle eines Neundarters eine Prämie von 60.000 Pfund. Dieser Betrag entspricht einem Wert von circa 72.000 Euro und dient als direkter monetärer Anreiz für die hohe Konzentration und technische Perfektion. Zudem wurde ein Fan im Ally Pally ausgelost, der dieselbe Summe in Höhe von 60.000 Pfund erhielt, was die enge Verbindung zwischen den Zuschauern und den Akteuren unterstreicht.

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Ein weiterer signifikanter Teil der finanziellen Struktur geht an die Organisation Prostate Cancer UK. Auch hier fließen weitere 60.000 Pfund in die Prostatakrebsforschung, was die soziale Verantwortung des Events verdeutlicht. Insgesamt zahlt Paddy Power für jeden erzielten 9-Darter einen Bonus von insgesamt 180.000 Pfund aus. Dieser Gesamtwert entspricht circa 216.000 Euro und macht den Neundarter zu einem der lukrativsten Momente im professionellen Dartsport. Die Verteilung dieser Summen zeigt, dass der sportliche Höhepunkt direkt mit der Unterstützung von Fans und gemeinnützigen Zwecken verknüpft ist.

Technische Taktik und Spielwege

Um das perfekte Spiel von null zu bringen, gibt es vor allem zwei beliebte Wege, die die Top-Spieler anwenden. Bei beiden Varianten wirft der Spieler in den ersten beiden Aufnahmen, wobei eine Aufnahme aus maximal drei Würfen besteht, 180 Punkte. Dies wird erreicht, indem alle drei Darts in das Triple-20-Feld treffen. In der dritten Aufnahme werden dann 141 Punkte erzielt. Die dritte Aufnahme kann jedoch über unterschiedliche Felder gespielt werden, was die Taktik des Spielers flexibel gestaltet.

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Der klassische Weg führt über die Felder Triple-20, die Triple-19 und die Doppel-12. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die fehlenden 141 Punkte mit Würfen auf die Triple-20, die Triple-15 und die Doppel-18 zu sammeln. Die Wahl des Pfades hängt oft von der persönlichen Präferenz und der aktuellen Treffsicherheit des Spielers ab. Die Fähigkeit, unter Druck die richtigen Sektoren anzusteuern, unterscheidet die besten Spieler von der Masse. Diese präzise Planung ist notwendig, um das Leg in der festgelegten Anzahl von neun Würfen abzuschließen.

Historische Meilensteine und Finale

Adrian Lewis schrieb bei der Darts-WM 2011 Geschichte, als er der erste Spieler war, der im Endspiel der Weltmeisterschaft ein perfektes Leg spielte. Im Final-Match gelang ihm das historische Finish bereits im dritten Leg des ersten Satzes. Er spielte zwei perfekte 180er-Aufnahmen und beendete das Leg über die Triple-20, Triple-19 und die Doppel-12. Dieser Moment etablierte den Neundarter als höchstes Ziel im Finale und setzte einen neuen Standard für die Erwartungshaltung der Zuschauer und Kommentatoren.

Spätere Finalbegegnungen zeigten, dass auch andere Größen des Sports fähig waren, diese Leistung zu erbringen. Michael van Gerwen warf 180 und 177 Punkte in den ersten beiden Aufnahmen, während Gerwyn Smith brillierte mit zwei 180ern. Somit war es beiden möglich, das Leg mit einem 9-Darter für sich zu entscheiden. Mit 144 Rest warf van Gerwen anschließend weitere zwei perfekte Darts auf die Triple-20, verfehlte am Ende jedoch die Doppel-12. Das war Smiths Chance, das Leg zu gewinnen, was er schließlich auch tat. Über die Triple-20, die Triple-19 und die Doppel-12 gelang ihm der erst zweite 9-Darter in einem WM-Finale überhaupt.

Auswirkungen auf den modernen Dartsport

Die Kombination aus hohen finanziellen Anreizen und der technischen Machbarkeit hat den Neundarter zu einem zentralen Narrativ der Darts-Weltmeisterschaft gemacht. Die Präsenz von Sponsoren wie Paddy Power und der Fokus auf wohltätige Organisationen wie Prostate Cancer UK verstärken die mediale Aufmerksamkeit. Jeder Versuch, die 501 Punkte in neun Würfen zu reduzieren, wird von den Fans im Ally Pally mit Spannung verfolgt. Die Möglichkeit, dass ein Fan ausgelost wird, um die gleiche Summe wie der Spieler zu erhalten, schafft eine besondere Bindung zwischen der Bühne und den Rängen.

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Die Existenz von zwei verschiedenen Wegen zur Beendigung des Legs, entweder über die Triple-19 oder die Triple-15 in der Kombination mit der Doppel-18, erfordert von den Athleten ein breites Repertoire an Zielmuskelgedächtnis. Die Historie, angefangen bei Adrian Lewis 2011, zeigt, dass diese Leistung nicht mehr einmalig ist, sondern zu einer wiederkehrenden, wenn auch seltenen, Dramaturgie im Finale geworden ist. Die genauen Summen von 60.000 Pfund pro Kategorie und die Gesamtsumme von 180.000 Pfund machen das Ziel materiell ebenso greifbar wie sportlich. Die Zukunft der Darts-Weltmeisterschaft wird weiterhin von diesen perfekten Legs geprägt sein, die technische Präzision mit finanzieller Belohnung und gesellschaftlichem Engagement verbinden.