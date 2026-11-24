Wer spielt in London? Sieben Plätze bei der Darts-WM bleiben bis zur Auslosung am 30. November offen. Sieben deutsche Hoffnungsträger kämpfen um die letzten Tickets für den Alexandra Palace.

Am 30. November findet die offizielle Auslosung für die 34. Darts-Weltmeisterschaft in London statt, wobei noch sieben Startplätze für das Teilnehmerfeld im Alexandra Palace zu vergeben sind. Die Professional Darts Corporation ( PDC) hat das Feld im vergangenen Jahr von 96 auf 128 Spielerinnen und Spieler erweitert, doch selbst mit dieser Aufstockung fehlen nach wie vor einige bekannte Gesichter der Liga. Die Qualifikationsphase endet am Wochenende mit den regionalen Qualifiern in Südosteuropa, Tschechien und den Players-Championship Finals.

Verpasste WM und Tourkarten-Verlust

Der prominenteste Name, der sich selbst aus dem Rennen nahm, ist der Belgier Dimitri van den Bergh, der vor zwei Wochen verkündete, nicht mehr um die Qualifikation kämpfen zu wollen und 2027 einen Neustart zu versuchen. Der Sieger des World Matchplays 2020 und der UK Open 2024 verpasst erstmals nach elf Teilnahmen in Serie den Saisonhöhepunkt und verliert durch die Nichtqualifikation gleichzeitig seine Tourkarte. Van den Bergh hätte bei der Weltmeisterschaft mindestens zwei Matches gewinnen müssen, um die Lücke zu den Top 64 der Weltrangliste noch zu schließen.

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Der 32-jährige Dreammaker hat ausgeträumt und plant, im Januar bei der Q-School zu versuchen, sich seine Tourkarte direkt zurückzuholen. Neben ihm werden auch der siebenmalige WM-Teilnehmer Steve Lennon aus Irland, der zweimalige BDO-Weltmeister Scott Waites, der im Achtelfinale 2025 gescheiterte Schwede Andreas Harrysson und der 72 Jahre alte Paul Lim im Alexandra Palace fehlen. Allen gemeinsam ist, dass sie keine gültige Tourkarte besitzen und somit nicht mehr am letzten Qualifikationsturnier teilnehmen können.

Letzte Ticket-Kampfe für Profis

Wenige Stunden vor der Auslosung werden an diesem Wochenende in Tschechien und Südosteuropa die letzten vier WM-Tickets vergeben. Engländer wie Ricky Evans, Martin Lukeman, Mervyn King und Ryan Meikle wollen diesen letzten Strohhalm nutzen, da sie nicht für die Players-Championship Finals qualifiziert sind. Gleiches gilt für den Waliser Nick Kenny, Frankreichs Nummer eins Thibaut Tricole, den Norweger Cor Dekker sowie die Niederländer Jeffrey de Zwaan und Wesley Plaisier, denen in diesem Jahr lediglich 250 Pfund für die vorzeitige Qualifikation fehlten.

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Die Mehrheit der Fans wird dabei Ricky Evans die Daumen drücken, da der Publikumsliebling seit der WM 2019 immer dabei war und mit seinen legendären Weihnachts-Walk-ons zu Shakin Stevens Merry Christmas Everyone in Erinnerung bleibt. Die letzten zwei Plätze sind noch offener, wobei die Spieler auf die Ergebnisse der Turniere am Montag hoffen, da das Feld sonst vollständig besetzt wäre und keine weiteren wildcards vergeben werden. Die Konkurrenz ist hart, da nur die besten Leistungen in den verbleibenden Turnieren zum Erfolg führen.

Deutsches Rekordaufgebot in London

Zehn deutsche Spieler hoffen noch auf die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im Alexandra Palace, was Deutschland ein Rekordaufgebot bescheren würde. Neben den gesetzten Spielern Martin Schindler und Niko Springer haben sich bereits Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens, Max Hopp, Lukas Wenig, Paul Krohne, Daniel Klose sowie Jan Schmidt und Leon Weber qualifiziert. Diese Spieler stehen fest im Teilnehmerfeld und können sich auf die Herausforderung in London freuen.

Die Hoffnungsträger, die noch auf die letzten Plätze hoffen, sind Maximilian Czerwinksi, Matthias Ehlers, Kai Gotthardt, Dominik Grüllich, Yorick Hofkens, Marvin Kraft, Arno Merk und Pascal Rupprecht. Leon Weber hat dabei die besondere Chance, sich auch über die Development Tour zu qualifizieren, sollte sein Landsmann Jan Schmidt das Junioren-WM-Finale am 29. November gegen einen der starken Gegner verlieren. Dies wäre ein dramatischer Weg, um doch noch nach London zu gelangen.

Zeitplan und Übertragung der WM

Es sind zwar noch zweieinhalb Wochen bis zur Eröffnung der 34. Darts-Weltmeisterschaft am Abend des 11. Dezember in London, doch die Vorbereitungen und die finale Bestätigung des Teilnehmerfeldes stehen kurz bevor. Die Übertragung der Veranstaltung liegt in den Händen der Sender DAZN und Sport1, die das Turnier live und in voller Länge übertragen werden. Fans können sich auf intensive Kämpfe und historische Momente freuen, da die Darts-WM jedes Jahr ein Fest für die Liga ist.

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Die Auslosung am 30. November wird den finalen Rahmen abstecken und zeigen, wer in den ersten Runden auf wen trifft. Die Spannung ist groß, da mehrere legendäre Namen fehlen und neue Gesichter die Bühne betreten werden. Die Deutschen werden hoffentlich gut abschneiden, da das Rekordaufgebot eine starke Basis für das Team Deutschland bildet. Die Weltmeisterschaft wird zweifellos ein Highlight im Sportkalender sein.