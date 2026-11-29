Bei der Darts-Weltmeisterschaft 2026 zahlt Paddy Power 180.000 Pfund für einen 9-Darter. Die Prämie wird auf Spieler, Fans und Krebsforschung verteilt. Hier alle Details.

Bei der Darts-Weltmeisterschaft 2026 im Londoner Alexandra Palace lockt der magische Neundarter eine enorme Geldsumme von insgesamt 180.000 Pfund aus. Diese massive Prämie, die einem Wert von etwa 216.000 Euro entspricht, wird von der Buchmacherfirma Paddy Power finanziert und unter mehrere Empfängeraufgeteilt. Der Gewinn setzt sich aus einem Anteil für den spielenden Sportler, einer gleichen Summe für einen ausgelosten Zuschauer im Stadion und einer Spende für die medizinische Forschung zusammen.

Hintergrund des Bonus-Systems für Darts-Fans

Ein perfektes Leg im Darts-Sport erfordert es, 501 Punkte in genau neun Würfen auf null zu bringen. Da das Spiel mit weniger als neun Würfeln nicht beendet werden kann, markiert der Neundarter den theoretischen und praktischen Höhepunkt der sportlichen Exzellenz. Paddy Power hat dieses seltene Ereignis mit einem ausgeklügelten System belohnt, das nicht nur die Athleten, sondern auch die Fans direkt involviert. Die Auszahlung erfolgt nicht nur an den Profispieler, sondern auch an einen Glückstreffer im Publikum sowie an eine wohltätige Organisation.

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Prämienverteilung und wohltätige Zuwendungen

Jeder Spieler, der bei der WM 2026 einen Neundarter erzielt, erhält eine direkte Barprämie von 60.000 Pfund. Diese Summe entspricht ungefähr 72.000 Euro. Parallel dazu wird im Alexandra Palace ein Fan per Losverfahren ausgewählt, der ebenfalls 60.000 Pfund gewinnt. Dieser Mechanismus sorgt dafür, dass die Fankultur und die live anwesenden Zuschauer direkt am sportlichen Erfolg teilhaben. Die dritte Tranche der 60.000 Pfund geht an die gemeinnützige Organisation Prostate Cancer UK.

Mechanik des perfekten Legs im Dartsport

Die mathematische Struktur eines Neundarters basiert auf der effizienten Nutzung der Triple-Felder. Der Spieler muss in den ersten beiden Aufnahmen, jede bestehend aus maximal drei Darts, jeweils 180 Punkte erzielen. Dies geschieht durch drei Würfe auf das Triple-20-Feld. In der dritten und entscheidenden Aufnahme verbleiben 141 Punkte. Diese Differenz kann auf zwei verschiedenen Wegen überbrückt werden, die beide die höchste Trefferquote erfordern. Die klassische Route führt über Triple-20, Triple-19 und die Doppel-12.

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Eine alternative, aber equally anspruchsvolle Strategie besteht darin, die fehlenden 141 Punkte durch Würfe auf Triple-20, Triple-15 und die Doppel-18 zu erzielen. Beide Wege erfordern eine präzise Technik und psychische Stabilität unter extremem Druck. Die Wahl des Feldes hängt oft von der individuellen Präferenz des Spielers ab, doch beide Varianten gelten als Meisterleistung der sportlichen Präzision.

Historische Referenzen und Finaleinsätze

Adrian Lewis schrieb im Jahr 2011 Geschichte, als er als erster Spieler ein perfektes Leg im Endspiel der Weltmeisterschaft absolvierte. In diesem historischen Finale gelang ihm der Neundarter bereits im dritten Leg des ersten Satzes gegen seinen Gegner. Lewis nutzte dabei die klassische Route über Triple-20, Triple-19 und die Doppel-12, nachdem er zuvor zwei perfekte 180er-Aufnahmen geworfen hatte.

Eine weitere besondere Begebenheit ereignete sich, als Van Gerwen und Michael Smith die Chance auf einen weiteren Neundarter im Finale hatten. Van Gerwen warf in den ersten beiden Aufnahmen 180 und 177 Punkte. In der entscheidenden dritten Phase verfehlte er nach zwei weiteren perfekten Würfen auf Triple-20 die notwendige Doppel-12. Michael Smith nutzte diese Chance, indem er mit zwei weiteren 180ern startete und das Leg über Triple-20, Triple-19 und Doppel-12 beendete. Dies war der erst zweite Neundarter in der Geschichte eines WM-Finals überhaupt.