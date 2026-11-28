Alle Details zum Preisgeld der Darts-Weltmeisterschaft 2027 im Alexandra Palace. Summen für Sieger, Runde Eins und steuerliche Aspekte für die Teilnehmer.

Die Darts Weltmeisterschaft 2027 findet erneut im Londoner Alexandra Palace statt und lockt mit einem unveränderten Gesamt-Preispool von fünf Millionen Pfund. Dieses entspricht einem Wert von rund 5,96 Millionen Euro, was dem Niveau des Vorjahres entspricht, obwohl die individuelle Auszahlung für den Weltmeister sich verdoppelt hat. Die 128 Teilnehmer, die im Alexandra Palace antreten, erhalten bereits für die erste Runde signifikante Geldbeträge, was die finanzielle Relevanz des Turniers unterstreicht. Die PDC nutzt diese Ausschüttungen, um die Weltrangliste entscheidend zu beeinflussen.

Preisgeld Struktur und Siegerprämie im Detail

Der Gewinner der Darts Weltmeisterschaft 2027 sichert sich eine Prämie von einer Million Pfund. Dieser Betrag ist doppelt so hoch wie der Preisgeld-Sieg für den Weltmeister der Veranstaltung 2025. Im Vergleich zu den Anfängen des Wettbewerbs zeigt sich ein drastischer Anstieg: Während der Sieger im Jahr 1994, Dennis Priestley, noch 16.000 Pfund erhielt, hat sich die Gewinnsumme um den Faktor 61,5 erhöht. Der gesamte Preispool stieg von 64.000 Pfund im ersten Austragungsjahr auf die aktuellen fünf Millionen Pfund, was einer Steigerung von rund 7.712 Prozent entspricht. Im Jahr 2016 lag die Siegprämie noch bei 300.000 Pfund, als der Pool bei 1,5 Millionen Pfund für 72 Teilnehmer lag.

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Steuerliche Verpflichtungen für Profis

Darts Profis sind gesetzlich verpflichtet, ihr Preisgeld aus der Darts Weltmeisterschaft in England zu versteuern. Die Auszahlung unterliegt grundsätzlich der britischen Einkommensteuer. Ob und wie weitergehende steuerliche Verpflichtungen entstehen, hängt von der individuellen Wohnsituation der Spieler ab. Diese Regel gilt für alle Gewinner, unabhängig davon, ob sie im Alexandra Palace die erste Runde oder das Finale bestreiten.

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Einfluss auf die PDC Order of Merit

Die PDC Order of Merit, die Weltrangliste der Professional Darts Corporation, basiert direkt auf dem kumulierten Preisgeld, das Spieler in den vergangenen zwei Jahren bei offiziellen Ranglistenturnieren gewonnen haben. Die Darts Weltmeisterschaft 2027 hat daher einen enormen Einfluss auf die künftige Platzierung in dieser Rangliste. Da die Ergebnisse und Preisgelder der Darts Weltmeisterschaft 2025 mit dem Turnierbeginn 2027 aus dem 24-monatigen Bewertungsfenster fallen, entscheiden die Leistungen im Alexandra Palace maßgeblich über die Startpositionen und Setzungen bei großen zukünftigen Events.

Historischer Vergleich und zukünftige Prognose

Der finanzielle Aufschwung ist kein linearer Prozess. Nach dem Start im Jahr 1994 sank das Gesamtpreisgeld im Folgejahr 1995 auf 55.000 Pfund, mit 12.000 Pfund für den Sieger. Seitdem ist die finanzielle Ausstattung jedoch explodiert. Die deutsche Darts-Szene beobachtet diese Entwicklungen aufmerksam, da die hohen Summen im Alexandra Palace auch den deutschen Startern große Chancen auf die Qualifikation für die Tour Cards bieten. Die Verteilung der fünf Millionen Pfund bleibt dabei strukturell stabil, während sich die Spitzenprämie weiter erhöht.