Die PDC Darts-WM 2027 schüttet fünf Millionen Pfund aus. Weltmeister erhalten eine Million Pfund, während die Steuern in England anfallen.

Die Premiere der PDC Darts-Weltmeisterschaft im Jahr 2027 findet traditionell im Alexandra Palace in London statt. Ab dem ersten Spielrund treffen 128 Teilnehmer aufeinander, wobei die finanzielle Attraktivität des Turniers erneut in den Fokus rückt. Im Gegensatz zu früheren Entwicklungen bleibt der Gesamtpreispool für das Jahr 2027 bei fünf Millionen Pfund unverändert, was einem Wert von etwa 5,96 Millionen Euro entspricht. Diese Summe teilt sich unter allen Teilnehmern auf, beginnend direkt mit der ersten Runde des Turniers.

Preisgeld-Struktur und Siegerprämie

Der Sieger der Darts-Weltmeisterschaft 2027 erhält eine Prämie von einer Million Pfund. Im Vergleich zum Titelgewinner im Jahr 2025 verdoppelt sich die Auszahlung für den Weltmeister im Zeitraum von 2025 bis 2027. Diese massive Steigerung unterstreicht den wirtschaftlichen Aufschwung des Sports in den vergangenen Jahren. Die Verteilung der fünf Millionen Pfund erfolgt nach einem festen Schema, das auch die deutschen Starter und andere internationale Teilnehmer betrifft, die in den jeweiligen Runden qualifiziert sind.

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Historischer Vergleich der Preisgelder

Der Anstieg der Preisgelder ist historisch betrachtet extrem. Bei der ersten Austragung der Darts-WM im Jahr 1994 in Essex betrug der gesamte Preispool nur 64.000 Pfund. Der damalige Sieger, Dennis Priestley, erhielt 16.000 Pfund. Im Folgejahr 1995 sank das Preisgeld sogar nochmals auf 55.000 Pfund für den Gesamtpool, wobei der Sieger 12.000 Pfund erhielt. Seitdem ist der Gesamtpreispool um rund 7.712 Prozent gestiegen. Der aktuelle Siegerpreis von einer Million Pfund liegt 6.150 Prozent über dem Wert von vor 32 Jahren.

Auch der Vergleich zum Jahr 2016 zeigt die massive Entwicklung. Vor zehn Jahren lag der Siegerpreis bei 300.000 Pfund. Der gesamte Preispool belief sich damals auf 1,5 Millionen Pfund, die sich das damalige Spielerfeld aus 72 Teilnehmern teilte. Der Sprung von 1,5 Millionen Pfund im Jahr 2016 auf die heutigen fünf Millionen Pfund verdeutlicht die ökonomische Bedeutung der Weltmeisterschaft. Die Teilnehmerzahlen haben sich dabei deutlich erhöht, was die Verteilungsmuster beeinflusst.

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Auswirkung auf die Weltrangliste

Die Ergebnisse der Darts-WM 2027 haben direkten Einfluss auf die PDC-Weltrangliste, auch bekannt als PDC Order of Merit. Diese Rangliste basiert ausschließlich auf dem Preisgeld, das ein Spieler oder eine Spielerin über den Zeitraum der vergangenen zwei Jahre bei offiziellen Ranglistenturnieren erworben hat. Da die Darts-WM das Turnier mit den höchsten Preisgeldern im Kalender ist, bestimmt der Gewinn oder das Abschneiden im Alexandra Palace maßgeblich die Platzierung in der Rangliste.

Die Position in der PDC Order of Merit entscheidet über Startplätze und Setzpositionen bei großen Turnieren. Zudem ist die Platzierung für den Erhalt von Tour Cards entscheidend. Da mit der Darts-WM 2027 auch die Preisgelder der WM 2025 aus dem 24-monatigen Bewertungszeitraum fallen, verändert sich die Lage der Spieler in der Rangliste erheblich. Die Leistungen im Jahr 2027 wirken sich daher direkt auf die Qualifikation für kommende Top-Events aus.

Steuern und finanzielle Folgen

Darts-Profis müssen ihr Preisgeld aus der Weltmeisterschaft in England versteuern. Grundsätzlich unterliegt die Auszahlung der britischen Einkommensteuer. Die genaue Höhe der Steuerlast hängt vom Wohnsitz der Spieler und ihrer individuellen steuerlichen Situation ab. Für die deutschen Starter und andere internationale Teilnehmer bedeutet dies, dass die Bruttoauszahlungen nicht vollständig als Nettoeinkommen verbucht werden können. Die finanzielle Planung erfordert daher Kenntnisse der bilateralen Steuerabkommen.