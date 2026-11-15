Darts WM: Schindler siegt, Clemens und Smith um Weiterkommen

Martin Schindler bezwingt Jan Schmidt im deutschen Duell. Gabriel Clemens braucht einen Sieg gegen Ross Smith, der ebenfalls noch Chancen hat.

Beim Grand Slam of Darts hat sich Martin Schindler in einem rein deutschen Duell mit einem deutlichen 5:0-Sieg gegen Jan Schmidt durchgesetzt. Der deutsche Darter zeigte dabei eine starke Leistung, obwohl er im entscheidenden Leg neun Match-Darts benötigte, um den Sieg zu sichern. Dieser Sieg markiert den ersten White Wash des gesamten Turnierwochenendes und beendet die Turnierteilnahme von Jan Schmidt, der zuvor bereits zwei Niederlagen hatte hinnehmen müssen.

Detaillierte Ergebnisse im Gruppenvergleich

Die Gruppe N steht vor dem letzten Gruppenspiel unter Spannung, da nur die sixteen Gruppensieger die K.o.-Phase erreichen, die am Mittwoch beginnt. Martin Schindler trifft am Dienstagabend auf Chris Dobey, der Jan Schmidt zuvor mit 5:2 besiegt hatte. Die Ergebnisse der bisherigen Begegnungen zeigen, dass der Wettbewerb in dieser Gruppe extrem dicht gesät ist und jeder Fehler schwer wiegt. Schindlers Sieg gegen Schmidt war technisch anspruchsvoll, da er im entscheidenden Moment unter Druck stand, die Darts aber schließlich verwandelte.

Also read Clemens Fritz verspricht Thioune Frikadellen nach Nordderby-Sieg

Für Jan Schmidt bedeutet diese Niederlage das Aus nach nur zwei gespielten Spielen. Er hatte keine Chance mehr, sich für die nächste Runde zu qualifizieren, da die Konkurrenz im Gruppenfeld zu stark war. Die Niederlage zeigt auch die hohe Qualität der Teilnehmer auf, da selbst ein deutscher Nationalspieler wie Schmidt an der Grenze der Leistungsfähigkeit scheiterte. Die Spannung gilt nun dem direkten Duell zwischen Martin Schindler und Chris Dobey.

Situation für Gabriel Clemens und Ross Smith

Nicht nur Schindler, sondern auch Gabriel Clemens muss sein weiteres Schicksal selbst in die Hand nehmen. Der German Giant startete mit einem 4:5 gegen Ross Smith und liegt damit unter Druck. Die Situation wurde durch das Ergebnis von Rusty Rodriguez gegen Smith entspannt, da dieser überraschend mit 3:5 verlor. Dies bedeutet, dass Smith keine Chance mehr auf das Weiterkommen hat, falls er das Spiel gegen Clemens verliert.

Advertisement

Gabriel Clemens muss nun den Österreicher Smith mindestens mit 5:3 besiegen, um seine eigenen Chancen auf den Gruppensieg zu wahren. Im ersten Spiel zeigte Smith eine solide Leistung, obwohl er zuvor gegen Rodriguez verloren hatte. Smith nannte sich Smudger und machte den Sack im Decider zu, den er zuvor mit mehreren verpassten Darts auf die Doppel selbst herbeigezogen hatte. Clemens startete mit einem 130er Finish, verpasste aber später mehrere Chancen, um sich zeitig abzusetzen.

Die Partie zwischen Clemens und Smith war technisch hochklassig. Smith kämpfte sich trotz Fehler zurück und zwang das Spiel in die Verlängerung. Für Clemens wird das nächste Spiel entscheidend sein, da er nur noch diese eine Möglichkeit hat, weiterzukommen. Der Druck liegt nun komplett auf seinen Schultern, da er nicht nur spielen, sondern auch gewinnen muss, um die nächste Runde zu erreichen.

Weitere Ergebnisse und Ausblick auf die K.o.-Phase

Auch andere große Namen der Darts-Szene zeigten Schwankungen in ihrer Leistung. Joe Cullen musste sich mit 2:5 Paolo Nebrida geschlagen geben. Für den Philippiner war es der erste Sieg im zweiten Spiel, nachdem er sich zuvor hätte schlagen lassen. Dies zeigt, dass die Gruppe N und andere Gruppen des Turniers von Überraschungen geprägt sind und keine Resultate als selbstverständlich gelten können.

Joe Hunt wurde mit 4:5 von Sebastian Bialecki besiegt, was für Hunt das Aus nach seiner zweiten Niederlage bedeutete. Der Pole Bialecki spielt nun weiter und hat seine Chancen gewahrt. In einem weiteren Match gewann Ricky Evans gegen Cam Crabtree mit 5:4. Der junge Engländer Crabtree ist damit aus dem Turnier und muss für den Einzug ins Achtelfinale nun einen Erfolg gegen James Wade feiern.

Advertisement

Beau Greaves setzte sich gegen Niels Zonneveld mit 5:3 durch und holte sich ihren ersten Sieg im zweiten Spiel. Vorher hatte sie bereits eine Partie verloren, was die Komplexität des Turniers unterstreicht. Die K.o.-Phase beginnt am Mittwoch und verspricht erneut knappe Duelle und hohe Spannung für die Fans und Teilnehmer gleichermaßen.