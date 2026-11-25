Jensen Huangs Rückkehr in den Nvidia-Chefsessel liegt auch am Haftungsrisiko. „Ich gab ihnen genug Zusicherung“, bestätigt US-Präsident Trump.

. Der Verwaltungsrat hat ihn, nach gutem Zuspruch seitens US-Präsident Donald Trump s, zurückgeholt. Trotz mehrerer außerehelicher Affären, darunter mit einer Frau, die derwird. Ein Grund dürfte gewesen sein, dass den Verwaltungsräten ruinöse Haftung sklagen drohten.

„Im Zuge der Entscheidungsfindung hat der Verwaltungsrat Informationen von hohen Ebenen der US-Regierung erhalten, und basierend auf diesen Informationen ist der Verwaltungsrat sicher, dass Herrn Huangs Wiedereinsetzung keine Gefahr für die Nationale Sicherheit darstellt“, steht in der offiziellen Mitteilung.verdeutlicht die prekäre juristische Situation der Verwaltungsräte. Sie sollen das Management beaufsichtigen und Risiken managen, wirken aber schlafend am Steuer. Ist ein einzelner Mann für einen Billionenkonzern so wichtig, ist das ein enormes Risiko.

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Doch der Verwaltungsrat hat nichts unternommen, das Risiko zu streuen, ja nicht einmal eine Nachfolgeregelung ausgearbeitet. Obwohl Nvidia laufend in Zusammenhang mit Nationaler Sicherheit in den Schlagzeilen ist, gibt es keine Anzeichen dafür, dass sich der Verwaltungsrat diesem Thema systematisch gewidmet hätte. Einen Ausschuss dafür sucht man vergeblich, und erst jetzt kommt die Gruppe auf die Idee, wenigstens einen Compliance Officer zu bestellen. Daniel AJ Sokolov schreibt seit 2002 für heise online, anfangs aus Wien.

Seit 2012 versucht er als Nordamerika-Korrespondent von heise online, Kanadier und US-Amerikaner zu verstehen und ihr Wesen begreiflich zu machen. Diese Nachlässigkeit ist eine Einladung für Aktionärsklagen. Nvidia ist im US-Staat Delaware registriert, dessen Recht Verwaltungsräte für mangelhafte Compliance-Aufsicht haftbar gegenüber geschädigten Aktionären macht. Und geschädigt sind sie: Zum Zeitpunkt der Ablöse Jensen Huangs lag der Aktienkurs fast ein Viertel unter dem Jahreshoch.

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In der Regel gibt es Haftpflichtversicherungen für Verwaltungsräte. Doch ist unsicher, dass die Versicherung bei solch systematischem Wegschauen greifen würde; selbst wenn, ist die Deckungssumme wohl viel zu gering. Die Verwaltungsräte laufen also Gefahr, persönlich finanziell ruiniert zu werden.und eine Untersuchung einzuleiten war das Mindeste, das sie tun konnten, um sich von etwaigem Fehlverhalten des CEO abzugrenzen. Ihn zurückzuholen war angesichts des juristischen Risikos ausgeschlossen.

Gleichzeitig sind die Funktionäre den Aktionären verpflichtet, und diese drückten deutlich aus, dass sie Herrn Huang gerne behalten hätten – nicht zuletzt ein Aktionär namens Donald Trump. Der Aktienkurs ging nach Huangs Rücktritt weiter steil nach unten. Dieses Dilemma hat Donald Trump durch seine Zusicherungen aufgelöst.

Was der US-Präsident den Verwaltungsräten direkt diktiert hat, wissen wir nicht; aber in seinem eigenen sozialen Netz ließ er wissen, dass die US-Regierung „keinen Anlass hat, dass Jensen Rückkehr zu Nvidia irgendein Risiko für die Nationale Sicherheit darstellt“. Huang ist ein besonders enger Berater Trumps. Und seit März sitzt der Nvidia-Mitgründer auch im Wissenschafts- und Technikbeirat des Weißen Hauses.

Zudem erklärte Trump, dass „die US-Regierung keine Beweise dafür hat, dass irgendetwas Unrechtmäßiges getan hat“. In einem Fernsehinterview fügte Trump am Montag hinzu, dass das Justizministerium den Mann untersucht und „entlastet“ habe.

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„Wir glauben“, dass er sauber ist. Und: „Ich gab ihnen genug Zusicherung.

“ In den USA ist der Präsident die höchste Instanz für Entscheidungen hinsichtlich Nationaler Sicherheit. Wenn der POTUS sagt, dass es kein Risiko gibt, und Huang auch strafrechtlich entlastet ist, sind die Verwaltungsräte aus dem Schneider. Besser noch: Der präsidentielle Persilschein weist aus, dass die Verwaltungsräte nichts falsch gemacht haben. Kein US-Gericht wird sie haftbar machen; ihre Weste muss nicht weißer sein als das Haus in Washington.

Somit konnten sie Huang doch zurückholen. Die Hand, aus der ihm der Verwaltungsrat frisst, ist fortan noch freier als zuvor. Für die Aktionäre bleibt das reale Risiko, dass ein einzelner Sterblicher mit fragwürdiger Moral und bescheidenem Sicherheitsbewusstsein die Geschicke Nvidias lenkt. Diese Suppe haben sich die Aktionäre selbst eingebrockt.

Sie könnten Verwaltungsräte mit Rückgrat wählen, wenn sie denn wollten. Tatsächlich folgte auf die Wiederbestellung Huangs am Montag ein Kurssprung von mehr als 30 Prozent.