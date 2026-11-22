Denis Villeneuve ist sicher: 'Dune 3' übertrifft die Vorgänger. Was macht das Finale für den Regisseur so besonders?

: Part Three" in die Kinos kommen. Kurz davor hat der Regisseur nun offenbart, warum ausgerechnet der Abschluss der Reihe mitAls Künstler habe ich das Gefühl, dass ich etwas geschafft habe, was ich in den ersten beiden Filmen nicht erreichen konnte.

Da ist Spannung. Wie das Publikum auf den Film reagieren wird, kann er allerdings nicht sagen: "Wie wird der Film wahrgenommen werden? Wie werdet ihr ihn aufnehmen? Als Filmemacher bin ich zufrieden, dass es eine Weiterentwicklung gab.

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": Part Two" hält der Regisseur für deutlich gelungener als den Auftakt der Reihe. Bei der Fortsetzung habe er dazugelernt, außerdem sei das Storytelling besser gewesen. Den ersten Film hatteabsichtlich nachdenklicher und ruhiger angelegt, den zweiten Teil wollte er dagegen kraftvoller gestalten. Mit seinem neuen Film legt er nun nach eigener Einschätzung noch einen drauf: "Javier Bardemverkörpert wird, herrscht mittlerweile als Imperator und wird von den Fremen wie eine Art Messias verehrt.

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Rolle Chani zeigen sich mit deutlichen Altersspuren wie Falten und Narben. Dass sich das Publikum auf ein aufregendes Finale einstellen kann, hatte der Regisseur schon bei der Vorstellung des ersten Trailers in Los Angeles angekündigt. Damals stellte er einen intensiven Abschluss in Aussicht, der das Publikum aufTimothée Chalamet als Paul Atreides und Zendaya als Chani in "Dune: Part Two", 2023Das traue ich ihm zu – die Reihe kann sich noch steigern!