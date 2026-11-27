Serkan Yavuz meint, dass Reality-TV ein anderes Level an Verrücktheit erreicht hat. Die meisten Formate kommen für ihn nicht infrage.

hat vom aktuellen Trash-TV offenbar die Nase gestrichen voll. Weder schaut er sich die meisten Shows an, noch würde er an dem Großteil noch selbst teilnehmen wollen.

Für den Realitystar kommen nur noch ausgewählte Formate infrage, wie er in der neusten Folge seines Podcastssei beispielsweise eines der schlimmen Formate –an denen er wohl niemals teilnehmen würde. Wie er auf Social Media mitbekommen hat, haben sich zwei Kandidaten gegenseitig "angepisst". Es ist nur noch verrückt. Es ist nur noch zum An-den-Kopf-Fassen.

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Deshalb habe ich ja gesagt, nur noch ausgewählte Sachen. Ich kann nicht bei allem mitmachen. Weil, wenn ich höre, das und das passiert – Leute, wo kommen wir denn dahin? Bei aller Liebe: Wie kann man sich gegenseitig ankotzen, anpissen und das dann lustig finden?