Jedes Jahr werden Millionen Weihnachtssterne in Deutschland gezogen - die Pflanze wird besonders in der Adventszeit gern gekauft. Doch die empfindliche Diva überlebt die Festtage oft nicht einmal. Woran liegt das?

Jedes Jahr werden Millionen Weihnachtssterne in Deutschland gezogen - die Pflanze wird besonders in der Adventszeit gern gekauft. Doch die empfindliche Diva überlebt die Festtage oft nicht einmal.

Woran liegt das? Supermarkt, Baumarkt, Gärtnerei - derzeit ist er quasi überall zu haben: der Weihnachtsstern. Er ist eine klassische Zimmerpflanze für die Adventszeit. Rund 18 Millionen werden hierzulande jährlich produziert - etwa jede fünfte in Deutschland gezogene Zimmerpflanze ist demnach ein Weihnachtsstern.

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Unser Weihnachtsstern war wahrscheinlich ursprünglich Mexikaner. Wildwachsende Populationen gibt es entlang der Pazifikseite vom mexikanischen Bundesstaat Sinaloa bis nach Guatemala. Die wilde Form ist deutlich schlanker und weniger buschig und kann mehrere Meter hoch werden. Nein.