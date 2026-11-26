'Panem'-Regisseur Francis Lawrence verrät den Grund für die Rückkehr und die Wahl der Drehorte. Warum gerade Berlins ICC so wichtig war.

Wer im neuen "Panem"-Abenteuer durch die Flure des Kapitols schlendert, befindet sich eigentlich mitten in Berlin. Warum Deutschland in "Für den Film, der seit dem 19.

November in den deutschen Kinos läuft, richtete sich die Produktion erneut in der Hauptstadt ein. Dort arbeitete sie auch wieder mit der altbekannten deutschen Crew zusammen. Vor allem das Internationale Congress Centrum, kurz ICC, wurde mehrere Wochen lang in Beschlag genommen. In dem Gebäude entstanden unter anderem das Trainingszentrum, die Apartments und die Versammlungsräume der Tribute.

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Auch die Bühne, der Einweisungsraum, der Eingangsbereich und die Flure des Kapitols wurden dort umgesetzt. Lautpasste die markante Architektur perfekt zur Ästhetik der 1960er- und 1970er-Jahre, die den Look des Prequels prägt. Berlin ist für den Filmemacher kein Neuland. Schon für die "Mockingjay"-Filme wich er in die Hauptstadt aus, weil es in Atlanta nicht mehr genug passende Kulissen für das Kapitol gab.