Das 40. Lebensjahr - das neue 30 im Fußball?

Im internationalen Spitzenfußball sind Spieler wie Messi, Ronaldo, Modrić und Neuer mit über 40 Jahren noch auf Weltklasse-Niveau aktiv. Der Artikel beleuchtet die Gründe für diese Langlebigkeit: eiserne Disziplin, moderne Trainingsmethoden und medizinische Rundumversorgung. Ein Vergleich mit den 70er Jahren zeigt den Wandel im Profisport.

Lionel Messi hat in der Früh mit Titelverteidiger Argentinien gegen Algerien gespielt. Er wird während der WM 39. Cristiano Ronaldo spielt gegen Kongo und wie Messi seine 6.

WM. Er ist 41. Luka Modrić, der ewige Dirigent von Kroatien, tritt gegen England an. Er ist 40.

Und da Manuel Neuer mit 40 gerade erst sein Comeback in der deutschen Nationalmannschaft gefeiert hat, kann man mit Fug und Recht sagen: Im internationalen Spitzenfußball ist 40 das neue 30! Die Erfahrung ersetzt manchmal den Zweikampf, das Auge den Sprint. Aber wer in diesem Alter nach wie vor auf Weltklasse-Niveau spielt, der muss ein ganz Großer sein. Zu schaffen ist das nur mit eiserner Disziplin!

Von Ronaldo (228 Länderspiele) ist bekannt, dass er neben dem Mannschaftstraining täglich 3 bis 4 Stunden in Kraft-, Ausdauer- und Erholungseinheiten investiert. Dass er eitel ist und stolz auf seinen Waschbrettbauch - geschenkt! Hat er sich verdient! Messi (173 Länderspiele) wirkt dagegen eher klein und schmächtig.

Aber es gibt Bilder von ihm, wie er in einer Gewichtsweste an einer Klimmzugstange arbeitet, als wäre es ein Kinderspiel. Mit einem zusätzlichen Gewicht zwischen den Beinen. Früher war das nicht so. Da wurde vor allem auf die medizinische Betreuung der Spieler nicht so viel Wert gelegt.

Anfang der 70er Jahre gab es in der Bundesliga vor dem Spiel noch ein fettes Steak. Und in jedem Klub war nur ein einziger Masseur für alle Spieler da. Auch in der Nationalmannschaft. Da gab es viele Jahre nur Erich Deuser, der mit seinem elastischen Deuser-Band zur Rehabilitation selbst zum Star wurde.

Bei der WM 1974 sorgte Franz Beckenbauer dafür, dass wenigstens tageweise ein zweiter Masseur die Muskeln der späteren Weltmeister knetete. Bei der WM 2026 gibt es für die Spieler dagegen die Rundumversorgung. Bei der deutschen Mannschaft sind im Einsatz: 2 Ärzte, 4 Physiotherapeuten und 1 Sportpsychologe. Wer weiß: Vielleicht werden junge Spieler wie Wirtz oder Musiala unter diesen Umständen eines Tages auch 40-jährige Weltklassespieler.

Doch der Weg dorthin ist steinig. Die Ernährung hat sich grundlegend gewandelt: Statt Steak gibt es heute individuell abgestimmte Kohlenhydrat- und Proteinpläne. Schlafanalyse und Regenerationsmaßnahmen gehören zum Alltag. Die Trainingsmethoden sind wissenschaftlich fundiert.

Leistungsdiagnostik und Videoanalysen helfen, Schwachstellen zu erkennen. All das ermöglicht es den Spielern, ihre Karrieren zu verlängern. Aber nicht nur die körperliche Fitness zählt. Auch die mentale Stärke ist entscheidend.

Sportpsychologen helfen, mit dem Druck umzugehen. Die Erfahrung der Veteranen ist ein unschätzbarer Vorteil in entscheidenden Momenten. Sie sind nicht mehr so schnell, aber sie lesen das Spiel besser. Sie wissen, wann sie ihre Kräfte einteilen müssen.

Messi und Ronaldo sind Paradebeispiele dafür, wie mit Disziplin und Anpassung das Alter überwunden werden kann. Ihre Konkurrenz treibt sie an. Doch auch andere wie Modrić oder Neuer beweisen, dass das 40. Lebensjahr kein Hindernis sein muss.

Die Zukunft des Fußballs könnte noch mehr solcher Ausnahmeathleten sehen. Die medizinische und trainingswissenschaftliche Entwicklung schreitet rasant voran. Vielleicht sehen wir bald Spieler, die mit über 40 noch auf höchstem Niveau performen. Die Frage ist nur, ob der Fußball dadurch noch spektakulärer wird oder ob die Athletik die Spielfreude verdrängt.

Eines ist sicher: Die Legenden von heute haben die Messlatte hoch gelegt. Sie inspirieren eine ganze Generation. Und sie zeigen, dass Alter nur eine Zahl ist. Mit Leidenschaft, Hingabe und den richtigen Rahmenbedingungen ist vieles möglich.

Die Geschichten von Messi, Ronaldo, Modrić und Neuer sind noch nicht zu Ende geschrieben. Wir dürfen gespannt sein, wie lange sie noch die Bühne des Weltfußballs beleben werden





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