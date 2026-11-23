Alte iPhones verschwanden früher oft im Elektroschrott oder wurden jahrelang in Schubladen vergessen. Heute zahlen Sammler für manche Modelle...

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Alte iPhones verschwanden früher oft im Elektroschrott oder wurden jahrelang in Schubladen vergessen. Heute zahlen Sammler für manche Modelle erstaunlich hohe Summen. Wie viel ein iPhone heute wert ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine wichtige Rolle spielen dabei der Zustand des Geräts, die Originalverpackung, vorhandenes Zubehör und die Seltenheit des jeweiligen Modells .

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Stark genutzte Geräte erzielen oft nur einige Hundert Euro, während originalversiegelte Exemplare bei Auktionen teils fünf- oder sogar sechsstellige Summen erreichen. Auch limitierte Editionen, frühe Serienproduktionen oder interne Prototypen von Apple sind auf dem Sammlermarkt besonders begehrt. Viele Käufer betrachten diese Geräte inzwischen nicht mehr nur als Smartphones, sondern als bedeutende Stücke der Technikgeschichte. Vergleichbar mit seltenen Spielekonsolen oder historischen Uhren.

Auf den nächsten Seiten zeigen wir euch die wertvollsten iPhones aller Zeiten. Das iPhone X markierte 2017 einen der größten Umbrüche der iPhone-Geschichte. Apple verabschiedete sich vom Homebutton und setzte erstmals vollständig auf ein randloses Display mit Face ID. Noch ist das Modell kein extrem teures Sammlerstück, doch Experten sehen Potenzial für die Zukunft.

Besonders gefragt könnten später ungeöffnete Geräte der ersten Produktionschargen werden, da das iPhone X einen echten Design-Neustart darstellt. Interessant für Sammler sind außerdem seltene Vorführgeräte oder spezielle interne Apple-Versionen. Das iPhone X gilt als modernes Übergangsmodell, ähnlich wie frühe Macintosh-Computer, die erst Jahre später stark im Wert stiegen. , deren empfindliche Beschichtung schnell Gebrauchsspuren bekam.

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Gut erhaltene Geräte sind deshalb selten geworden. Sammler interessieren sich vor allem für Modelle mit Originalverpackung und vollständigem Zubehör. Die ungeöffnete Variante erzielt deutlich höhere Preise als normale Gebrauchtgeräte.

Außerdem gilt das iPhone 5 für viele Fans alsBesonders selten sind Geräte mit niedriger Produktionsnummer oder komplett unangetasteter Verpackung. Im Vergleich zu neueren iPhones ist das Modell technisch veraltet. Genau das macht es für Nostalgiker interessant. Mit seinem Glas- und Edelstahlgehäuse gilt das iPhone 4 bis heute als eines der ikonischsten Apple-Produkte überhaupt.

Vorgestellt wurde es 2010 von Steve Jobs persönlich. Viele Sammler sehen das Modell alsBesonders wertvoll sind frühe Geräte im perfekten Zustand sowie originalversiegelte Exemplare. Hinzu kommt die große Bedeutung für die Apple-Geschichte: Das iPhone 4 führte erstmals das hochauflösende Retina-Display ein. Kurios: Prototypen des iPhone 4 gehören zu den berühmtesten Apple-Geräten überhaupt.

Ein verloren gegangenes Testgerät sorgte damals weltweit für Schlagzeilen. Echte Prototypen erzielen heute teils fünfstellige Summen. Das iPhone 3GS war 2009 vor allem für seine deutlich höhere Geschwindigkeit bekannt. Das „S“ stand offiziell für „Speed“.

Lange galt das Modell als Massenware, doch inzwischen entdecken Sammler frühe Apple-Smartphones zunehmend neu. Wertvoll sind besonders Geräte mit ungeöffneter Verpackung oder seltenen Speichervarianten. Viele Exemplare wurden im Alltag stark genutzt, weshalb makellose Geräte heute vergleichsweise selten sind. Das iPhone 3GS markiert außerdem eine wichtige Phase für Apple:Nicht nur Seriengeräte erzielen hohe Summen.

Auch seltene Apple-Prototypen sind unter Sammlern extrem begehrt. Das gilt etwa für. Diese Geräte unterscheiden sich oft durch spezielle Software, ungewöhnliche Markierungen oder fehlende Logos. Viele stammen aus internen Testphasen und gelangen nur vereinzelt auf den Sammlermarkt.

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Apple versucht normalerweise, solche Geräte zurückzuholen, weshalb originale Prototypen besonders rar sind. Genau diese Seltenheit treibt die Preise in die Höhe. Für viele Technikfans sind sie der heilige Gral der Apple-Geschichte.. Diese Variante wurde nur kurze Zeit verkauft und ist heute extrem selten.

Genau deshalb erzielen versiegelte Geräte regelmäßig Rekordpreise bei Auktionen. Mehrere Exemplare knackten zuletzt internationale Auktionsrekorde. Einzelne Geräte wurden für umgerechnet weit über 100.000 Euro verkauft. Damit gehört das erste iPhone inzwischen zu den wertvollsten modernen Technik-Sammlerstücken überhaupt.

Unter Sammlern gilt das erste iPhone mit 4 GB Speicher als besonders wertvoll. Apple verkaufte die Variante nur kurze Zeit, bevor sie wegen schwacher Nachfrage eingestellt wurde. Äußerlich sieht das Gerät fast identisch aus wie das normale erste iPhone. Entscheidend ist die Speicherangabe auf der Verpackung.

Viele Käufer wissen deshalb gar nicht, dass sie möglicherweise ein kleines Vermögen besitzen. Einige Auktionen sorgten zuletzt weltweit für Schlagzeilen, weil versiegelte Exemplare Rekordsummen erreichten. Wer noch alte iPhones besitzt, sollte nicht vorschnell ans Recycling denken. Schon kleine Details können den Wert deutlich erhöhen.

Besonders wichtig sind Zustand, Originalverpackung und die genaue Modellvariante.. Diese lässt sich in den Einstellungen oder auf der Verpackung prüfen. Seltene Speichergrößen, bestimmte Farben oder frühe Produktionschargen sind oft deutlich wertvoller als Standardmodelle. Hilfreich sind Plattformen wie eBay, spezialisierte Sammlerforen oder Technik-Auktionen.

Dort zeigt sich schnell, ob ein Gerät nur nostalgischen Wert hat oder tatsächlich mehrere tausend Euro bringen könnte. Kleine Smartphones sind nicht toll