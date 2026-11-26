Deutschlands ältestes Fachwerkhaus? Steht wahrscheinlich in den malerischen Städten Esslingen, Göttingen oder Limburg.

Das älteste Fachwerkhaus Deutschlands steht in dieser malerischen Altstadt unter einer romantischen Burg Historische Stadtkerne in ganz Deutschland sind mit allerlei hübschen, vor allem aber auch alten Fachwerkhäusern gesegnet.

Die Bauten sind hierzulande nach wie vor sehr beliebt, viele Menschen wählen ihre Kurztrips innerhalb von Deutschland auch danach aus, wo die hübschesten Fachwerk-Altstädte zu finden sind. Doch wo steht das älteste Doch warum nur"Anwärter"? Wenn es um die Altersangabe besonders alter Häuser geht, ist die Datenlage teils nicht ganz so einfach. Mal steht der Grundbau einige Jahre länger als der Rest, manchmal gibt es widersprüchliche Angaben.

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In jedem Fall ist eins klar: Die uralten Fachwerkhäuser, die hier nun vorgestellt werden, stehen in schönen Altstädten, die einen Kurztrip wert sind. In Esslingen gibt es sogar gleich zwei Häuser, die als womöglich älteste Fachwerkhäuser Deutschlands gelten. Einerseits wäre da das WohnhausKlingt spektakulär, doch von außen sieht man dem Haus seine bewegte Geschichte nicht unbedingt an. Das Holzgerüst liegt nämlich unter Putz, offenliegende Balken in Fachwerkoptik bekommt ihr hier also nicht zu sehen.