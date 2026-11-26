Arbeitgeber müssen 'schwangere oder stillende' Frauen besonders schützen – Nachtschichten, Überstunden sowie Sonn- und Feiertagsarbeit sind tabu. Bald soll das nur noch im ersten Baby-Lebensjahr gelten. Die Aufregung ist groß, nicht nur bei Eltern.

Stillende Mütter, die wieder arbeiten, könnten bald zu Nachtschichten verpflichtet werden. Das Bundeskabinett hat jüngst beschlossen, "Beschäftigungsverbote" abzubauen und dafür das Mutterschutzgesetz anzupassen. Käme es so, dürften ab November 2027 stillende Mütter zwar während des ersten Baby-Lebensjahrs nicht nachts, an Sonn- und Feiertagen oder über ihre reguläre Stundenzahl hinaus arbeiten – ab dann aber schon..

Eine Sprecherin des Bundesfamilienministeriums begründet auf BR24-Anfrage die geplante Reform so: "Gegen Ende des ersten Lebensjahres bleiben Stillmahlzeiten auch bei gestillten Kindern im Regelfall nur noch ergänzend bestehen.

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" Daher sei darüber hinaus "ein grundsätzliches Beschäftigungsverbot zu bestimmten Arbeitszeiten" nicht nötig. Viele Eltern sind empört. Besonders bei Instagram warnen reichweitenstarke Accounts vor weniger Rechten für arbeitende Mütter, die ihr Kind noch stillen. Die Bundesärztekammer und der Deutsche HebammenverbandDer Deutsche Gewerkschaftsbund zeigt sich auf BR24-Anfrage alarmiert.