Schloss Johannisberg im Rheingau wurde zum besten Weingut der Welt gekürt. Es ist das einzige deutsche Gut in diesem Ranking.

Schloss Johannisberg im Rheingau wurde zum besten Weingut der Welt gekürt. Es ist das einzige deutsche Gut in diesem Ranking.

“ kürte das Schloss Johannisberg im Rheingau zum besten Weingut der Welt. Dabei bewerteten 700 Fachleute nicht nur die Qualität der Weine, sondern das gesamte Besuchserlebnis. Deutschland ist mit Schloss Johannisberg als einziges deutsches Weingut im internationalen Ranking vertreten.liegt auf einem nach Süden ausgerichteten Quarzit-Hügel und bewirtschaftet rund 50 Hektar Rebfläche. Seit mehr als 1200 Jahren wird dort Wein angebaut, seit 1720 ausschließlich Riesling.

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Das milde Klima mit sonnigen Hängen und kühlen Nächten schafft ideale Bedingungen für die Reifung und Aromakonzentration der Das beste Weingut der Welt liegt in Deutschland: Platz 2 und 3 gehen an Weingüter in Spanien und Chile Besucher können an Führungen und Weinverkostungen teilnehmen, Konzerte besuchen und regionale Küche genießen. Ein besonderes Highlight ist die unterirdische „Bibliotheca Subterranea“, ein 900 Jahre alter Weinkeller, in dem historische Weine, darunter Jahrgänge ab 1748, gelagert werden.

Das Weingut gilt außerdem als Wiege der Spätlese, die im Jahr 1775 durch eine zufällig verspätete Bodegas Ysios in der spanischen Region Rioja belegt in der diesjährigen „World’s 50 Best“-Rangliste Platz 2. Das Weingut, das für seine ikonische Architektur und den Panoramablick auf die Weinberge bekannt ist, hat sich zu einem der bekanntesten Weintourismus-Ziele der Rioja entwickelt.

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Montes im Colchagua-Tal in Chile landet auf Platz 3 und wurde zu „The Best Vineyard in South America“ gekürt – gesponsert von Latam Airlines. Das Weingut hat sich gegenüber 2025 um 7 Plätze verbessert. Bericht der Internationalen Organisation für Rebe und Wein zeichnet das Bild einer weltweiten Branche im tiefgreifenden Umbruch. Im Jahr 2025 sank der globale Weinkonsum um 2,7 Prozent auf 208 Millionen Hektoliter – der niedrigste Wert seit 1957.

Neben wirtschaftlichen Belastungen wie Inflation und hohen Preisen tragen vor allem veränderte Gewohnheiten jüngerer Konsumenten zu diesem Trend bei. Auch die weltweite Weinproduktion lag aufgrund von Wetterextremen infolge des Klimawandels mit 227 Millionen Hektolitern deutlich unter dem Fünfjahresschnitt. Trotz unruhiger Zeiten behauptete Italien seine Position als größter Produzent und Exporteur nach Volumen, während Frankreich beim Exportwert führend blieb.

Parallel dazu geriet der internationale Weinhandel durch Handelsunsicherheiten und neue US-Zölle unter Druck, was zu einem Rückgang des Exportwerts um 6,7 Prozent führte. Indes schrumpfte die globale Rebfläche das sechste Jahr in Folge, wenngleich einzelne Märkte wie Portugal oder Brasilien eine positive Nachfrageentwicklung zeigten.