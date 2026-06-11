Das BILD-Kosmos bietet eine breite Palette von Apps und Inhalten für die kommende WM-Saison

Das kommende WM-Turnier wird ein wahres Fußball-Fest sein, mit 48 Mannschaften, den besten Spielern der Welt und vielen Toren. Das BILD-Kosmos bietet eine breite Palette von Apps und Inhalten, um die wichtigsten Informationen über die Spiele, Übertragungen, Insights, Gerüchte, Experteneinschätzungen und mehr zu erhalten. Mit Push-Mitteilungen und dem interaktiven Turnierbaum bleiben Sie jederzeit bestens informiert. Bereits kurz nach Abpfiff gibt es Highlights aller 104 WM-Partien, und die Transfermarkt App liefert Marktwerte, Statistiken, Kader und die neuesten Transfergerüchte. Mit der täglichen Video-Show und dem Podcast „Stammplatz“ erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten und Hintergrundinformationen. Auch die Kommentatoren-Legende Marcel Reif und Weltmeister Lothar Matthäus analysieren die deutschen Auftritte und geben Klartext zu den Spielen. Insgesamt bietet das BILD-Kosmos eine breite Palette von Inhalten und Apps, um die kommende WM-Saison zu genießen.

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Mit Push-Mitteilungen und dem interaktiven Turnierbaum bleiben Sie jederzeit bestens informiert. Bereits kurz nach Abpfiff gibt es Highlights aller 104 WM-Partien, und die Transfermarkt App liefert Marktwerte, Statistiken, Kader und die neuesten Transfergerüchte. Mit der täglichen Video-Show und dem Podcast „Stammplatz“ erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten und Hintergrundinformationen. Auch die Kommentatoren-Legende Marcel Reif und Weltmeister Lothar Matthäus analysieren die deutschen Auftritte und geben Klartext zu den Spielen.

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