Das Coca-Cola-Rezept: Ein Jahrhundertgeheimnis

In Atlanta liegt das streng gehütete Geheimnis des Coca-Cola-Rezepts in einem Tresor. Der 'Code 7x', ein kleiner Teil der Rezeptur, ist bis heute nicht entschlüsselt. Der Ursprung von Coca-Cola reicht ins Jahr 1886 zurück, als der Drogist John Pemberton eine alkoholfreie Variante eines zuvor weinhaltigen Cola-Getränks entwickelte. Das Rezept wurde erst drei Jahrzehnte später aufgeschrieben und befindet sich seit 2011 auf dem Gelände der 'World of Coca-Cola' in Atlanta.

Atlanta ist für Coca-Cola -Fans ein besonderer Ort, denn dort befindet sich die einzige bekannte Niederschrift des Rezept s für das berühmteste Erfrischungsgetränk der Welt in einem streng gesicherten Tresor.

Das Dokument wird seit Jahrzehnten unter Verschluss gehalten und gilt als Herzstück eines Geheimnisses, das den Konzern bis heute begleitet. Die Grundzutaten von Coca-Cola sind weitgehend bekannt: Wasser, Zucker, Zitronensäure, Limettensaft, Karamell, Vanille sowie Koffein. Unklar bleibt jedoch jener kleine Teil der Rezeptur, der intern als 'Code 7x' bezeichnet wird. Diese geheime Mischung macht nur rund ein Prozent des Getränks aus und konnte bisher nicht entschlüsselt werden





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coca-Cola Rezept Geheimnis Atlanta Code 7X Erfrischungsgetränk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coca-Cola lässt Holdings WPP und Publicis um seinen internationalen Mediaetat pitchenDie Mediaaufgaben globaler Konzerne sind fest in der Hand der Werbeholdings, das zeigt sich bei fast allen Etatüberprüfungen. Die sogenannten Big Four dominieren das Spiel. Im aktuellen Fall Coca-Cola sind es die britische WPP-Holding und die französische Publicis Groupe, die der Getränkeriese ins Rennen schickt.

Read more »

Der Tag danach / Ölpreis, Micron, Meta, Coca-Cola, Apple, SpaceXDer DAX hat eine schwache Woche hinter sich. Insgesamt ging es knapp 1,8 Prozent nach unten. Auch am Freitag gab der DAX deutlich ab. Das Minus lag bei fast 0,8 Prozent. Schlusskurs: 24.795 Punkte. Heute

Read more »

Das „Kuddelmuddel-Risiko“ der Spezialisierung und das Unbehagen mit einem „blöden Algorithmus“Wenn statt der Ärztin die Fachkraft für Wundmanagement kommt: Die Politik setzt auf Primärversorgung, die betroffene Arztgruppe auf „hausärztliche Primärversorgung“. Die soll die Expertise der Gesundheitsfachkräfte integrieren.

Read more »

Saftiger SOS-Kuchen: Das einfachste Becher-Rezept der WeltFür diesen Kuchen könnt ihr die Küchenwaage im Schrank lassen. Unser super schneller Becherkuchen ist absolut gelingsicher und sooo lecker!

Read more »