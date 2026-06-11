"Das Comeback" auf Disney+ - emotionaler Sportfilm mit Russell Crowe

Der Film "Das Comeback" basiert auf der wahren Geschichte des Boxers James J. Braddock und erinnert in seiner Grundstimmung stark an Klassiker. Russell Crowe liefert eine intensive und glaubwürdige Performance ab, die stark an seine besten Rollen erinnert. Regisseur Ron Howard inszeniert die Geschichte bewusst bodenständig und emotional statt übertrieben pathetisch. "Ich war von Anfang bis Ende gefesselt". Netflix krallt sich gescheiterten Fantasy-Blockbustermag und Lust auf ein ruhigeres, aber sehr stark gespieltes Sportdrama hat, sollte "Das Comeback" bei Disney+ definitiv eine Chance geben.

Der Film "Das Comeback" basiert auf der wahren Geschichte des Boxers James J. Braddock und erinnert in seiner Grundstimmung stark an Klassiker. Russell Crowe liefert eine intensive und glaubwürdige Performance ab, die stark an seine besten Rollen erinnert.

Regisseur Ron Howard inszeniert die Geschichte bewusst bodenständig und emotional statt übertrieben pathetisch.

"Ich war von Anfang bis Ende gefesselt". Netflix krallt sich gescheiterten Fantasy-Blockbustermag und Lust auf ein ruhigeres, aber sehr stark gespieltes Sportdrama hat, sollte "Das Comeback" bei Disney+ definitiv eine Chance geben





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