Das Duell um die Geld Staffel 5: Sendetermine, Gäste und Streaming-Infos

Alles zur 5. Staffel von Das Duell um die Geld: Start am 30. September 2026, Sendetermine der Folgen, Streaming-Plattformen und die prominenten Gäste der Show.

Seit dem Mittwoch, dem 30. September 2026, befindet sich die fünfte Staffel der Quizshow Das Duell um die Geld im Fernsehen. Die Sendung wird von Oliver Kalkofe als Quizmaster und Spielleiter moderiert und kombiniert Wissen mit taktischem Geschick. Insgesamt sind für diese Staffel acht neue Folgen geplant, die die Zuschauer verfolgen können.

Sendetermine der neuen Folgen im Überblick

Die Erstausstrahlung der neuen Ausgabe fand am Mittwoch, dem 7. Oktober 2026, um 23.25 Uhr statt. Bis zum Stand vom 21. Oktober 2026 wurden fünf Folgen der Staffel ausgestrahlt. Für die dritte Folge der aktuellen Staffel ist eine Wiederholung am Donnerstag, dem 15. Oktober 2026, um 4.00 Uhr im Fernsehen angekündigt.

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Stakeholder-Positionen und Rollenverteilung

In jeder Folge treten drei bekannte Persönlichkeiten gegeneinander an und müssen auf die Antworten von Joko Zittow und Klaas Heufer-Umlauf setzen. Die Teilnehmer zeigen dabei nicht nur ihr Wissen, sondern bluffen auch taktisch geschickt. Zu den prominenten Gästen in der aktuellen Runde gehören unter anderem der Comedian Bastian Pastewka und der Sänger Wincent Weiss.

Streaming und Wiederholungen für Zuschauer

Falls Zuschauer eine Sendung verpasst haben, besteht die Möglichkeit, diese nachträglich anzusehen. Die neuen Ausgaben werden im TV jeweils in der Nacht nach der Erstausstrahlung wiederholt. Darüber hinaus stehen die Folgen bei Amazon Prime Video zur Verfügung, wo sie digital abgerufen werden können.

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Weitere Gäste der fünften Staffel

Neben den bereits genannten Namen sind auch weitere Prominente in den acht Folgen der Staffel vertreten. Unter den Gästen befinden sich die Schauspielerin Anna Maria Mühe, der Schriftsteller Heinz Strunk und die Moderatorin Janin Ullmann. Die Mixtur aus Comedians, Schauspielern, Musikern und Autoren sorgt für eine abwechslungsreiche Show.

Aktueller Stand und Ausblick auf die Ausstrahlung

Die fünfte Staffel startete wie geplant Ende September 2026, doch der Ablauf weicht leicht von den ursprünglichen Plänen ab. Während acht Folgen anvisiert waren, liefen bis Mitte Oktober erst fünf Sendungen. Die restlichen Folgen werden in den kommenden Wochen folgen, wobei die genauen Termine der offiziellen Programmplanung zu entnehmen sind.