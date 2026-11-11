Das Duell um die Geld Staffel 5: Sendetermine, Gäste und Ausstrahlung im Überblick

Staffel 5 von Das Duell um die Geld läuft seit dem 30. September 2026 mit Joko und Klaas. Drei Gäste pro Folge, Sendetermine und Wiederholungen im Überblick.

Die fünfte Staffel von Das Duell um die Geld ist am Mittwoch, 30. September 2026, gestartet. Die Show mit Joko und Klaas geht damit in eine neue Runde. Die Sendetermine, die Ausstrahlung im Fernsehen und die Gäste der Staffel sind bekannt und werden in diesem Artikel zusammengefasst.

Ursprünglich war die Staffel mit acht neuen Folgen geplant. In jeder Folge nehmen drei bekannte Persönlichkeiten am Spieltisch Platz. Die Show verlangt nicht nur Wissen, sondern auch Taktik und Bluffen.

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Sendetermine der fünften Staffel im Überblick

Für Folge 3 der fünften Staffel ist der Mittwoch, 7. Oktober 2026, um 23.25 Uhr angesetzt. Diesen Termin nennt die Quelle als Erstausstrahlung der Folge.

Die Quelle führt zusätzlich einen Termin am Donnerstag, 15. Oktober 2026, um 4.00 Uhr an, der ebenfalls mit Folge 3 gekennzeichnet ist. Die Angabe lässt sich nicht eindeutig einordnen, weshalb Zuschauer den aktuellen Programmplan prüfen sollten.

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Gäste und Spielweise der neuen Staffel

Zu den Gästen der Staffel gehören Schauspielerin Anna Maria Mühe, Schriftsteller Heinz Strunk und Moderatorin Janin Ullmann. Auch Bastian Pastewka und Wincent Weiss sind im Jahr 2026 Teil der Staffel.

Nach den Angaben der Quelle sind in den acht Folgen jeweils drei Gäste dabei. Unter ihnen sind Comedians, Schauspielerinnen und Schauspieler, Musiker sowie Autoren. Nach jeder Frage setzen Joko, Klaas und ihre Gäste auf die Antwort, die sie für richtig halten.

Oliver Kalkofe übernimmt die Rolle des Quizmasters und Spielleiters. Er führt durch die Spielrunden, in denen Wissen, Taktik und Bluff gleichermaßen gefragt sind.

Das Duell um die Geld Staffel 5 im Fernsehen wiederholen

Wer eine Folge verpasst hat, kann sie nachträglich ansehen. Die neuen Ausgaben werden im Fernsehen jeweils in der Nacht nach der Erstausstrahlung wiederholt.

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Die Quelle nennt außerdem Angaben zu weiteren Abrufmöglichkeiten der Folgen. Der Text bricht an dieser Stelle jedoch ab, sodass dazu keine verlässlichen Angaben gemacht werden können.