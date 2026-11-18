Staffel 5 von Das Duell um die Geld startet im September 2026. Hier finden Sie alle Sendetermine, Stream-Infos und Namen der prominenten Gäste wie Pastewka und Weiss.

Die fünfte Staffel der Quiz-Show Das Duell um die Geld startete offiziell am Mittwoch, den 30. September 2026. Die Produktion lockt mit einem neuartigen Format, das Wissen, Taktik und Bluffing kombiniert. Drei bekannte Persönlichkeiten treten pro Folge gegeneinander an und versuchen, auf Kosten der anderen zu gewinnen.

Sendetermine und Ausstrahlungsplan

Die Ausstrahlung der neuen Folgen erfolgt exklusiv auf dem Sender ProSieben. Die Erstausstrahlung der dritten Staffel-Folge wurde auf den Mittwoch, den 7. Oktober 2026, um 23.25 Uhr angesetzt. Dies setzt die bereits im September begonnene Ausstrahlungsreihe fort, die seit Ende September 2026 läuft.

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Für Zuschauer, die die Live-Übertragung verpasst haben, gibt es konkrete Wiederholungszeiten. Eine der Wiederholungen ist für den Donnerstag, den 15. Oktober 2026, um 4.00 Uhr geplant. Diese Spätausstrahlung ermöglicht es den Fans, die Inhalte der Show noch einmal zu verfolgen.

Die gesamte fünfte Staffel umfasst insgesamt acht neue Folgen. Der Produktionsplan sieht vor, dass diese Episoden regelmäßig im Wochenrhythmus auf dem Bildschirm erscheinen. Die genauen Terminfolgen für die verbleibenden Episoden richten sich nach diesem etablierten Sendeplan.

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Oliver Kalkofe als Quizmaster und Spielleiter

Eine der auffälligsten Veränderungen in der fünften Staffel ist die Rolle von Oliver Kalkofe. Er übernimmt offiziell die Rolle des Quizmasters und Spielleiters. Damit fungiert er als zentrale Instanz, die das Geschehen am Spieltisch leitet und reguliert.

Die etablierten Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf begleiten die Show weiterhin. Sie nehmen gemeinsam mit den drei Gästen an der Spielrunde teil. Die Dynamik zwischen den Moderatoren und dem neuen Spielleiter prägt den Charakter der neuen Ausgabe.

Das Spielprinzip erfordert von den Teilnehmern mehr als nur reines Faktenwissen. Bei jeder gestellten Frage müssen die Spieler taktieren und bluffen. Jeder setzt sein Geld auf die Antwort, die er für richtig hält, was das Spiel zu einem strategischen Duell macht.

Prominente Gäste und Teilnehmerstruktur

In jeder Folge der fünften Staffel sind jeweils drei Gäste am Spieltisch zu sehen. Die Auswahl deckt verschiedene Bereiche der Unterhaltungsbranche ab, darunter Comedians, Schauspielerinnen, Schauspieler, Musiker sowie Autoren. Diese Mischung sorgt für eine hohe Varianz in den Fragen und Antworten.

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Zu den bestätigten Teilnehmern der aktuellen Staffel zählen der Comedian Bastian Pastewka und der Sänger Wincent Weiss. Beide sind feste Bestandteile der Besetzung, die im Jahr 2026 in der Show auftritt. Ihre Teilnahme wird von den Produzenten als großer Zuschauermagnet gewertet.

Zu den weiteren prominenten Namen der fünften Staffel gehören die Schauspielerin Anna Maria Mühe, der Schriftsteller Heinz Strunk sowie die Moderatorin Janin Ullmann. Diese Persönlichkeiten repräsentieren die breite Palette der eingeladenen Gäste, die sich mit Wissen und Geschick messen.

Verfügbarkeit im TV und digitalen Streaming

Neben der klassischen TV-Ausstrahlung auf ProSieben ist das Format auch digital zugänglich. Verpasste Folgen stehen nach der Erstausstrahlung in der darauffolgenden Nacht im Fernsehen wiederholt zur Verfügung. Dies bietet eine zusätzliche Chance für die Verfolgung der Inhalte.

Die digitale Verfügbarkeit bei gängigen Streaming-Plattformen ist ein fester Bestandteil des Vertriebsmodells. Zuschauer können die Episoden nutzen, um die Show in ihrem eigenen Tempo zu verfolgen. Die Kombination aus Live-TV und Streaming deckt die verschiedenen Sehgewohnheiten der Zielgruppe ab.