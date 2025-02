Das emotionale Vakuum des Ghostings

Ghosting, der plötzliche Bruch des Kontakts ohne Erklärung, hinterlässt ein tiefes emotionales Vakuum. Psychologen erklären die Auswirkungen und Schwierigkeiten, die mit dieser Art der Beendigung verbunden sind.

Manchmal wacht sie nachts auf. Ohne Vorwarnung kehrt das Gefühl zurück. Sie hatten doch eigentlich eine gute Zeit, denkt sie. Nach fünf Dates und vielen Küssen kam die Stille. Er brach den Kontakt ab und meldete sich nie wieder. Seit über einem halben Jahr versucht ihr Gehirn, diese Leere zu füllen. Was hat sie falsch gemacht?So oder ähnlich wie in diesem fiktiven Fall geht es vielen Menschen.

Vielleicht erleben sie Zurückweisung beim Dating, vielleicht in Freundschaften, vielleicht auch unter Kolleg:innen. Besonders schwer zu verarbeiten ist aber Ghosting. \„Das Besondere ist, dass es keine Rückmeldung oder Begründung gibt“, erklärt Christiane Büttner, Psychologin an der Universität Basel. „Die Betroffenen bleiben in einem emotionalen Schwebezustand – sie wissen nicht, was passiert ist, und können die Situation nicht abschließen.“ Sie fragen sich, ob sie das Problem in der Beziehung waren. Ghosting, so Frank Erbguth, Präsident der Deutschen Hirnstiftung, hinterlasse ein „emotionales Vakuum“, das nur schwer zu füllen ist.





