Das Ende der Eckkneipen? Immer weniger Gaststätten in NRW

In Nordrhein-Westfalen verschwinden immer mehr Kneipen und Gaststätten. Das Statistische Landesamt IT.NRW hat einen drastischen Rückgang von fast 42 Prozent in den letzten 17 Jahren festgestellt. Die Pandemie, der Ukraine-Krieg und die hohe Inflation haben die Situation zusätzlich verschärft. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) warnt vor einem Verlust traditioneller Kneipen und fordert politische Reformen zur Unterstützung der Branche.

In Nordrhein-Westfalen verschwinden immer mehr Gaststätten, insbesondere Kneipen . Zwischen 2006 und 2023 sank die Zahl der Kneipen um fast 42 Prozent, von gut 14.000 auf rund 8.000. Die Pandemie hat diesen Trend noch einmal verstärkt. Thorsten Hellwig, Pressesprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands ( Dehoga ) in NRW , erklärt, dass die Rahmenbedingungen in der Gastronomie allgemein in den letzten Jahren besonders herausfordernd waren.

Die wirtschaftliche Lage war angespannt, die Umsätze liegen nach der Corona-Pandemie noch immer unter denen vor der Krise, Fachkräfte wurden verloren und Hilfen und Kredite müssen zurückgezahlt werden. Der Ukraine-Krieg hat den hohen Kostendruck, den Arbeits- und Fachkräftemangel und die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Speisen zusätzlich belastet. Eine große Herausforderung für Gastronomiebetriebe bleibt die überbordende Bürokratie, die vor allem bei kleineren Betrieben schwer zu bewältigen ist, gleichzeitig müssen auch Themenfelder wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit bearbeitet werden. Hellwig ist überzeugt, dass Gastronomiebetriebe auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen werden, sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich als „zweites Wohnzimmer“ für die Menschen. Doch wie es weitergeht, hängt von politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab. Technischen Veränderungen und digitalen Prozessen werden helfen, aber die veränderten Freizeitgewohnheiten und Konsumverhalten tragen zu einer stärkeren Bedeutung von Cafés zum Nachteil traditioneller Kneipen bei.Hellwig glaubt, dass rein getränkeorientierte Konzepte zwar weiterhin gut existieren können, aber nicht mehr in der großen Zahl wie in den „klassischen Eckkneipen-Jahren“. Um eine abwechslungsreiche, zukunftsfähige und flächendeckende Gastronomie in Deutschland zu erhalten, fordert der Dehoga-Sprecher eine Wiedereinführung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes auf Speisen sowie eine Wochen- statt einer Tageshöchstarbeitszeit. Es brauche darüber hinaus Bürokratieabbau, eine Begrenzung der Sozialversicherungsbeiträge, einen von der Mindestlohnkommission statt der Politik festgelegten Mindestlohn sowie mehr Fachkräfteeinwanderung





