Das Ende der Sterne von Ridley Scott mit Jacob Elordi läuft jetzt im Stream. Die Presse ist geteilt, das Publikum urteilt deutlich positiver.

Der Science-Fiction-Film Das Ende der Sterne von Ridley Scott mit Jacob Elordi in der Hauptrolle ist ab sofort im Stream verfügbar. Der aufwendig produzierte Endzeitfilm lief zuvor im Kino, wo ihm kein Erfolg vergönnt war. Im Streaming-Bereich könnte der Film nun besser ankommen. Das Original trägt den Titel The Dog Stars.

Im Mittelpunkt steht die Figur Hig, gespielt von Jacob Elordi. Die Handlung ist in einer Welt angesiedelt, in der eine verheerende Pandemie einen Großteil der Menschheit ausgelöscht hat.

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Die Handlung um Hig in einer ausgelöschten Welt

Die Geschichte spielt in einer Welt, in der eine verheerende Pandemie einen Großteil der Menschheit ausgelöscht hat. Der ehemalige Mechaniker und Pilot Hig hat seine Frau und fast alles verloren, was sein früheres Leben ausgemacht hat.

Hig lebt gemeinsam mit seinem Hund Jasper und dem ehemaligen Marine Bangley, gespielt von Josh Brolin, auf einem abgelegenen Flugplatz in Colorado. Die beiden Männer bilden eine kleine Gemeinschaft in einer Umgebung, die kaum noch Kontakt zur Außenwelt zulässt.

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Eines Tages empfängt Hig eine mysteriöse Funksendung, die neue Hoffnung aufkeimen lässt. Mit seiner Cessna macht er sich auf den Weg, um herauszufinden, ob außerhalb seiner kleinen Welt tatsächlich noch eine Zukunft auf ihn wartet.

Ruhiges Erzählen statt großer Endzeit-Action

Das Ende der Sterne verzichtet weitgehend auf spektakuläre Action, permanente Bedrohungen und große Schlachten. Wer genau dies von einem Endzeitfilm erwartet, sollte seine Erwartungen entsprechend anpassen.

Ridley Scott interessiert sich laut Filmbeschreibung weniger dafür, wie die Menschheit untergeht. Im Fokus steht vielmehr die Frage, was von ihr übrig bleibt und was Menschen selbst unter widrigsten Umständen miteinander verbindet.

Diese Ausrichtung macht den Film zu einem bewusst leiseren Beitrag im Genre. Die Figuren und ihre Beziehungen stehen klar über dem Spektakel, was den Film für ein Publikum interessant macht, das Charakterdramen schätzt.

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Gemischte Pressestimmen und deutlich bessere Publikumswertung

Die Kritiken zu Das Ende der Sterne fallen gemischt aus. Laut den verfügbaren Angaben bewerten 42 % aller Pressestimmen den Endzeitfilm positiv, während das Publikums-Feedback mit 69 % Zustimmung wesentlich besser ausfällt.

Kritiker loben die beeindruckenden Landschaftsaufnahmen und die starken Darsteller. Bemängelt wird dagegen vor allem die vorhersehbare Geschichte, die in vielen Reviews als Schwachpunkt genannt wird.

Ein Zuschauer bezeichnet den Film als absolut fantastisch, lobt die Story und das einzigartige postapokalyptische Setting und vergibt zehn von zehn Punkten. Ein anderer Kommentar beschreibt eine packende Geschichte über einen Mann, der jenseits der Ruinen nach einem besseren Leben sucht und dabei Akzeptanz und Vergebung findet.

Empfehlenswert ist der Film vor allem für Fans ruhiger Science-Fiction-Dramen, postapokalyptischer Geschichten und Filme, die ihre Figuren in den Mittelpunkt stellen. Wer mit The Last of Us nicht nur wegen der Action, sondern auch wegen der zwischenmenschlichen Erzählung etwas anfangen kann, dürfte hier interessante Ansätze entdecken.