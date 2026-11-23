Ridley Scotts postapokalyptischer Film Das Ende der Sterne mit Jacob Elordi und Josh Brolin ist jetzt im Stream verfügbar. Erfahren Sie mehr über Plot, Bewertungen und Verfügbarkeit.

Der opulente Science-Fiction-Film "Das Ende der Sterne" (Originaltitel: " The Dog Stars") von Regisseur Ridley Scott ist ab sofort im Streaming verfügbar. Zuvor lief das Projekt mit Jacob Elordi in den Hauptrolle nur bedingt erfolgreich in den Kinos, doch die digitale Veröffentlichung soll dem Werk nun neue Aufmerksamkeit verschaffen. Die Geschichte spielt in einer von einer verheerenden Pandemie dezimierten Welt, in der der ehemalige Mechaniker und Pilot Hig das Ende der alten Ordnung miterlebt hat.

Handlung und postapokalyptische Welt

Hig hat seine Frau und fast alles verloren, was sein früheres Leben ausmachte. Er lebt gemeinsam mit seinem Hund Jasper und dem ehemaligen Marine Bangley, gespielt von Josh Brolin, auf einem abgelegenen Flugplatz in Colorado. Die Situation ändert sich grundlegend, als Hig eines Tages eine mysteriöse Funksendung empfängt. Diese Nachricht weckt in ihm neue Hoffnung und die Erkenntnis, dass möglicherweise außerhalb seiner isolierten kleinen Welt noch eine Zukunft für ihn existiert.

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Entsprechend dieser Entwicklung macht Hig sich mit seiner Cessna auf den Weg, um die Ursprünge der Funksignale zu erkunden. Der Film verfolgt dabei einen deutlich ruhigeren Weg als typische Action-Blockbuster. Ridley Scott interessiert sich weniger für die Frage, wie die Menschheit untergeht, sondern vielmehr dafür, was von ihr übrig bleibt und was Menschen selbst unter widrigsten Umständen miteinander verbindet.

Kritik und Rezeption der Zuschauer

Bewertungen des Films fallen gemischt aus, wobei sich eine klare Differenzierung zwischen Presse und Publikum abzeichnet. Während die beeindruckenden Landschaftsaufnahmen und die starken Darstellungen von Jacob Elordi und Josh Brolin gelobt werden, kritisieren viele Rezensenten die vorhersehbare Handlung. Insgesamt bewerten 42 Prozent aller Pressestimmen den Endzeitfilm positiv. Das Publikum fällt hingegen deutlich positiver aus und stimmt mit 69 Prozent zu.

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Zu den lobenden Stimmen gehören Aussagen wie: "Ein absolut fantastischer Film! Tolle Story und ein wirklich einzigartiges postapokalyptisches Setting. Und was für ein geniales Ende! 10 von 10 Punkte - unbedingt ansehen!" Weitere Zuschauer beschreiben das Werk als eine packende postapokalyptische Geschichte über einen Mann, der jenseits der Ruinen nach einem besseren Leben sucht und dabei Akzeptanz, Vergebung und die Fähigkeit zur Selbstvergebung findet.

Zielgruppe und emotionale Tiefe

Wer bei einem Endzeitfilm vor allem spektakuläre Action, permanente Bedrohungen und große Schlachten erwartet, sollte seine Erwartungen etwas zurückschrauben. "Das Ende der Sterne" ist vor allem für Fans von ruhigen Science-Fiction-Dramen und filmpersonenzentrierten Geschichten empfehlenswert. Die emotionale Reise der Protagonisten steht im Vordergrund, während die visuellen Effekte und die Atmosphäre den historischen und apokalyptischen Kontext unterstreichen.

Ähnliche Ansätze bietet die Serie "The Last of Us", die ebenfalls nicht nur wegen der Action, sondern wegen der zwischenmenschlichen Geschichten geschätzt wird. Fans, die sich für narrative Tiefe und Charakterstudien in einer zerstörten Welt interessieren, dürften hier spannende inhaltliche Parallelen und interessante Ansätze entdecken. Der Film bietet somit eine alternative Perspektive auf das Genre, die weniger auf Geschwindigkeit als auf menschliche Resilienz setzt.

Verfügbarkeit und mediale Einordnung

Die Veröffentlichung auf Streaming-Plattformen stellt einen strategischen Schritt dar, nachdem das Projekt im Kino keinen großen Erfolg verbuchen konnte. Durch die direkte Verfügbarkeit für Zuschauer weltweit soll die Reichweite des Films nun erheblich gesteigert werden. Der offizielle Trailer zum Film steht zur Betrachtung zur Verfügung und bietet bereits erste Einblicke in die visuell anspruchsvolle Inszenierung von Ridley Scott.

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Die Produktion verbindet elementare menschliche Bedürfnisse nach Verbindung und Hoffnung mit einer detailliert erkundeten apokalyptischen Landschaft. Für Zuschauer, die Wert auf atmosphärische Tiefe und schauspielerische Leistung legen, bietet "Das Ende der Sterne" ein immersives Erlebnis, das über die üblichen Konventionen des Genres hinausgeht. Die digitale Premiere markiert den Anfang einer neuen Phase der Rezeption für das von Jacob Elordi und Josh Brolin getragene Drama.