Nach fast zehn Jahren der Unstimmigkeiten zwischen Airbus und Dassault scheint das Ende der Zusammenarbeit in Sicht zu sein. Auch Frankreichs Präsident Macron hat dies nun eingesehen. Politisch ist das Signal besorgniserregend, da es die Idee einer vereinten europäischen Souveränität in Frage stellt.

Nach fast einem Jahrzehnt der Unstimmigkeiten zwischen Airbus und Dassault scheint das Ende der Zusammenarbeit in Sicht zu sein. Auch Frankreichs Präsident Macron hat dies nun eingesehen.

Politisch ist das Signal besorgniserregend, da es die Idee einer vereinten europäischen Souveränität in Frage stellt. Der Vorstandsvorsitzende von Dassault, Éric Trappier, wird für das Scheitern der Zusammenarbeit verantwortlich gemacht. Er hatte kein Interesse mehr an einer Zusammenarbeit mit Airbus und bot stattdessen nur scheinbare Lösungen an, um das Projekt zu übernehmen. Die aktuellen Entwicklungen im Nahost-Konflikt zeigen, dass jeder Staat seine eigenen Interessen verfolgt, anstatt zusammenzuarbeiten.

Die USA unter Trump haben ihre Führungsposition verloren und andere Länder, wie Russland, könnten ermutigt werden, ihre Macht zu stärken. Die Zivilbevölkerung in der Kriegsregion ist die eigentliche Verliererin, da sie für die politischen Entscheidungen und Interessen der Regierungen bezahlen muss





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Airbus Dassault Macron Europäische Souveränität Nahost-Konflikt

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