Pedro Acosta wird in Valencia sein letztes MotoGP-Event mit KTM bestreiten. Pit Beirer und Aki Ajo bedanken sich beim 22-jährigen Spanier. Am 1. Dezember beginnt für ihn ein neues Kapitel mit Ducati.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

In Valencia gehen an diesem Wochenende viele Erfolgsgeschichten zu Ende. Die meisten Fahrer werden nach dem MotoGP-Saisonfinale in Spanien den Hersteller und das Team wechseln. Einer davon ist Pedro Acosta. Der 22-Jährige wird sein Karriere-Kapitel mit Red Bull KTM beschließen – 2027 wird er im Ducati-Werksteam der neue Teamkollege von Champion Marc Marquez.

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Der österreichische Hersteller KTM nahm am Mittwoch vor dem letzten gemeinsamen Rennwochenende die Gelegenheit wahr, um sich von seinem Nummer-1-Fahrer zu verabschieden.

«Der Grand Prix von Valencia 2026 bildet den Abschluss der bemerkenswerten Erfolgsgeschichte zwischen Red Bull KTM und Pedro Acosta. Das Werk möchte seinem aktuellen MotoGP-Star vor dem letzten Auftritt auf dem Circuito Ricardo Tormo seinen Dank aussprechen und ihm seine aufrichtige Anerkennung entgegenbringen», hieß es in einer offiziellen Mitteilung am 25. November.

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«Pedro Acostas Geschichte im Grand-Prix-Rennsport ist rasant, atemberaubend und seit dem ersten Rennen in Katar im Jahr 2021 bis hin zu den letzten MotoGP-Rennen, in denen er um den dritten Platz in der Meisterschaftswertung der Königsklasse kämpft, ganz im Orange von Red Bull KTM geprägt. »Pedro Acosta wurde 2021 mit KTM Ajo auf Anhieb Moto3-Weltmeister.

In seiner Moto2-Rookie-Saison erzielte er 2022 drei Grand-Prix-Siege. 2023 holte er in der mittleren Kategorie der Motorrad-WM den Titel. 2024 folgte sein Aufstieg in die MotoGP. Mit fünf Podestplätzen wurde er in der Königsklasse zum Rookie des Jahres gekürt. 2025 und 2026 war er auf der RC16 das Aushängeschild bei KTM. In diesem Jahr holte Acosta auf dem Red Bull Ring in Österreich seinen ersten Grand-Prix-Sieg.

«Es kommt nicht oft vor, dass wir jemanden mit Pedros Fähigkeiten und Ehrgeiz sehen. Er ist ein beeindruckender Junge, der immer das Maximum aus dem herausgeholt hat, was ihm zur Verfügung stand, und dafür sind wir dankbar und haben jedes einzelne Rennen genossen, das er als Red-Bull-KTM-Fahrer bestritten hat», meinte KTM-Motorsportdirektor Pit Beirer.

«Pedro hat sich von einem vielversprechenden Neuling in jeder Klasse weiterentwickelt und jede Herausforderung in kürzester Zeit gemeistert. Er hat ein so starkes Team um sich herum aufgebaut, und Österreich war dieses Jahr für uns alle ein sehr emotionaler Moment. Wir hoffen, dass Valencia ein würdiger Abschluss wird! Alles Gute für die Zukunft, Pedro.

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»Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Aki Ajo, Teammanager bei Red Bull KTM Factory Racing, ergänzte: «Pedro ist ein Ausnahmetalent, und es war eine große Freude, seine Entwicklung in unseren Red-Bull-KTM-Teams mitzuverfolgen.

Wir fühlen uns ihm sehr verbunden, da er schon in jungen Jahren zu uns kam und sich sowohl als Mensch als auch als Profi weiterentwickelt hat. Er verbindet sein Können mit einer großen Leidenschaft für den Rennsport und dem Engagement, das nötig ist, um an die Spitze zu gelangen. Das macht ihn zu einem Vorbild für jeden jungen Fahrer.

Pedro wird in seiner Karriere noch viel mehr erreichen, und ich denke, wir können glücklich und stolz darauf sein, bei einigen wichtigen Kapiteln dieser Geschichte mitgewirkt zu haben. Valencia wird für uns alle ein besonderes Wochenende werden.

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