Das Ende von Mondly: Einst beliebte Sprachlern-App vor dem Aus

Die Sprachlern-App Mondly, einst ein globaler Favorit für mobiles Sprachtraining, wird vom Mutterkonzern Pearson eingestellt. Ab Juni 2026 gibt es keine Updates oder neue Funktionen mehr, was das langfristige Überleben der App gefährdet.

Sprachlern-App s gehören für viele Menschen längst zum Alltag. Ob unterwegs, auf dem Sofa oder in der Mittagspause: Millionen Nutzer lernen Vokabeln inzwischen direkt auf dem Smartphone.

Auch Mondly wurde mit kurzen Übungen, spielerischen Aufgaben und Trainings zur Aussprache weltweit beliebt. Doch für Fans der App gibt es nun schlechte Nachrichten. Das Angebot hat keine Zukunft mehr. Der britische Mutterkonzern Pearson hat angekündigt, sämtliche Marketingaktivitäten für Mondly zum 30.

Juni 2026 einzustellen. Damit endet die aktive Unterstützung der bekannten Sprachlern-App. Pearson gilt als weltweit größter Bildungsverlag. Über Jahre gehörte Mondly zu den bekanntesten Apps für digitales Sprachtraining und erreichte Millionen Downloads.

Nach Angaben des Unternehmens soll es künftig weder technische Updates noch neue Funktionen oder andere Produktverbesserungen geben. Die bleibt zunächst zwar weiter nutzbar und wer bereits Sprachkurse begonnen hat, kann diese vorerst fortsetzen.

Allerdings dürfte Mondly ohne neue Inhalte und technische Anpassungen für viele Nutzer an Bedeutung verlieren. Klassischer Unterricht in der Sprachschule spielt für viele Menschen heute nur noch eine Nebenrolle. Stattdessen setzen zahlreiche Nutzer auf Apps mit kurzen Lerneinheiten und spielerischen Belohnungen. Genau mit diesem Konzept konnte Mondly weltweit eine treue Nutzerschaft aufbauen. Nun steht das Angebot jedoch vor dem Aus





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Mondly Sprachlern-App Pearson Bildungsverlag Einstellung

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