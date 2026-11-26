Exklusiver Blick in den Technikturm: Wo Telefonistinnen saßen und was passiert, wenn der Aufzug in 140 Metern stecken bleibt.

ist im dichten Nebel kaum zu sehen. Technikchef Josef Hülsmann wartet schon, um uns exklusive Einblicke in die Turmtechnik zu gewähren. Bildquelle: WDR / Claudia Dolgner Mit dem Aufzug geht es ganz nach oben.

Von dort wollen wir uns Etage um Etage herunterarbeiten. Erster Halt bei 151 Metern, in derHier saßen einst Telefonistinnen und Techniker, heute sieht man nur noch Kabel und Schalter. Gesendet wird heute digital, bedienendes Personal ist nicht mehr nötig. Bildquelle: WDR / Claudia DolgnerDoch der Florian ist nicht nur ein funktionierender Technikturm, er bietet auch eine spektakuläre Aussicht - normalerweise.

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Auf 140 Metern Höhe können Besucher sie auf der Aussichtsplattform genießen.