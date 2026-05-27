Das Geheimnis der Zeit-Optimisten: Wie man sich genug Zeit für sich selbst schafft

Manche Menschen scheinen stets genug Zeit für sich zu haben, während andere im Alltagsstress untergehen. Dieser Artikel beleuchtet die Gewohnheiten und Strategien der Zeit-Optimisten und zeigt auf, wie man durch bewusste Grenzen, fokussiertes Arbeiten und echte Hobbys mehr Freiräume gewinnen kann.

Ausreichend Zeit für sich selbst zu haben, klingt für viele Menschen wie ein unerreichbarer Traum - doch einige scheinen dieses Ziel mühelos zu erreichen. Was unterscheidet sie von denen, die ständig hetzen?

Unter anderem pflegen sie gesunde Gewohnheiten, die ihnen helfen, ihre Zeit besser zu nutzen. Der Alltag vieler Menschen ist geprägt von Arbeit, Familienpflichten, Freundschaften, Haushalt, Sport und dem ständigen Drang, auf dem Laufenden zu bleiben. Doch wann ist das Leben zu einer reinen Pflichtveranstaltung geworden? Neben all den To-dos fällt es schwer, Zeit für sich selbst zu finden.

Dabei variiert der Stress von Lebensmodell zu Lebensmodell, doch unterm Strich begegnen wir fast überall Menschen, die mit ihrer Zeit nicht auskommen. Auf der anderen Seite gibt es jedoch einige, die dieses Problem gelöst haben - zumindest für eine Weile. Was machen sie anders? Eine einfache Antwort gibt es nicht, denn eine Universallösung existiert nicht.

Doch bestimmte Gewohnheiten könnten dazu führen, dass sie genügend Zeit für sich haben. Erstens erklären sie ihren Tag zu einem bestimmten Zeitpunkt für beendet. Selbst wenn wir noch so fleißig sind, werden wir niemals alle Aufgaben erledigen. Irgendetwas bleibt immer offen.

Anstatt endlos zu arbeiten, setzen diese Menschen eine Grenze - zum Beispiel: "Bis 20 Uhr gebe ich alles, danach ist Schluss.

" Dann machen sie, was ihnen guttut, egal ob alle Punkte abgehakt sind. Denn das Leben hält sich selten an Pläne, und unvorhergesehene Dinge kommen stets hinzu. Doch selten rechtfertigen sie eine drastische Verschiebung der persönlichen Tagesabschlussgrenze. Zweitens nutzen sie ihr Smartphone bewusst und zielgerichtet.

Viele Menschen verlieren unbemerkt Zeit durch ihr Lieblingsgerät. Personen mit ausreichend Zeit für sich verwenden es lediglich zum Schreiben von Nachrichten, Recherchieren, Bestellen oder Lernen. Wenn sie nichts Konkretes zu erledigen haben, lassen sie das Smartphone außer Acht - so sehr, dass sie manchmal nicht wissen, wo es ist. Besonders Apps wie Instagram oder TikTok nutzen sie auffallend wenig.

Drittens haben sie echte Hobbys, die fest in ihrem Tages- oder Wochenplan verankert sind. Ob Lesen, Tanzen, Gärtnern oder Yoga - sie machen bewusst und gerne andere Dinge als Arbeit, Haushalt und Fernsehen. Diese Hobbys sind nicht verhandelbar, sondern haben einen festen Platz, etwa dienstags um 18 Uhr tanzen oder jeden Abend vor dem Schlafengehen eine halbe Stunde lesen. Viertens reduzieren sie Multitasking auf ein Minimum.

Multitasking kostet mehr Zeit und Energie und erhöht den Stress. Menschen mit gutem Zeitmanagement erledigen Dinge nacheinander und konzentrieren sich auf eine Sache zur Zeit. So bleiben sie effizienter und haben mehr Freiräume. Fünftens planen sie bewusst Pufferzeiten ein, denn sie wissen, dass unvorhergesehene Ereignisse eintreten können.

Indem sie nicht jeden Moment verplanen, schaffen sie Raum für Spontaneität und Erholung. Sechstens sagen sie öfter Nein. Sie übernehmen nicht jede zusätzliche Aufgabe, sondern priorisieren ihre eigenen Bedürfnisse. Sie erkennen, dass Zeit eine begrenzte Ressource ist und dass es in Ordnung ist, nicht alles zu schaffen.

Diese Gewohnheiten zusammengenommen ermöglichen es ihnen, sich ausreichend Zeit für sich selbst zu nehmen - auch wenn es manchmal nur kurze Momente sind. Letztlich geht es nicht darum, perfekt zu sein, sondern darum, bewusste Entscheidungen zu treffen und sich selbst nicht zu vernachlässigen. Denn wer regelmäßig Zeit für sich einplant, tankt auf und bleibt langfristig leistungsfähiger und zufriedener. Die Kunst liegt darin, die eigenen Grenzen zu kennen und zu respektieren, ohne sich von äußeren Erwartungen treiben zu lassen.

Probieren Sie es aus: Setzen Sie heute Abend eine klare Grenze, legen Sie das Smartphone weg, widmen Sie sich einem Hobby und genießen Sie die Zeit für sich. Vielleicht entdecken Sie dabei, wie befreiend es sein kann, nicht alles erledigen zu müssen





brigitteonline / 🏆 23. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Zeitmanagement Selbstfürsorge Gewohnheiten Alltagsstress Work-Life-Balance

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Der Tote im See oder das Geheimnis eines SommersDiese „Tatort“-Wiederholung führt den Zuschauer auf eine Reise in die Vergangenheit: Eine Leiche wird entdeckt. Offenbar ist der Stuttgarter Rechtsmediziner in den Mord verwickelt.

Read more »

Der Tote im See oder das Geheimnis eines SommersDiese „Tatort“-Wiederholung führt den Zuschauer auf eine Reise in die Vergangenheit: Eine Leiche wird entdeckt. Offenbar ist der Stuttgarter Rechtsmediziner in den Mord verwickelt.

Read more »

Postpartale Depression: Ein bedrückendes Geheimnis, das viele Mütter für sich behaltenEtwa jede siebte Mutter kämpft nach der Geburt mit einer postpartalen Depression. Eine ehrliche Auseinandersetzung mit einer oft übersehenen Erkrankung und warum es so wichtig es ist, darüber zu sprechen.

Read more »

Das Geheimnis des Katzenschnurrens: Passiver Mechanismus statt aktiver MuskelarbeitNeue Forschung der Universität Wien zeigt, dass Katzen beim Schnurren kaum Energie verbrauchen. Die Stimmlippen schwingen passiv durch den Atemstrom, ähnlich einer Gitarrensaite. Das erklärt, warum Katzen stundenlang schnurren können, ohne müde zu werden.

Read more »