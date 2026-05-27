Das Geheimnis des Katzenschnurrens: Passiver Mechanismus statt aktiver Muskelarbeit

Neue Forschung der Universität Wien zeigt, dass Katzen beim Schnurren kaum Energie verbrauchen. Die Stimmlippen schwingen passiv durch den Atemstrom, ähnlich einer Gitarrensaite. Das erklärt, warum Katzen stundenlang schnurren können, ohne müde zu werden.

Ein tiefes Brummen auf dem Sofa, vibrierend direkt neben dem Ohr, und plötzlich fühlt sich alles ruhiger an. Viele Katzen schnurren minutenlang, manche sogar so laut, dass der Fernseher kaum noch zu verstehen ist.

Ein vertrautes Geräusch für Millionen Halter. Doch wie schaffen Katzen das eigentlich, ohne dabei erschöpft zu wirken? Lange glaubten Forscher, dass Katzen dafür ständig Muskelarbeit leisten müssen. Heute zeigt die Wissenschaft: Das Schnurren funktioniert offenbar viel einfacher als gedacht.

Über Jahrzehnte gingen Wissenschaftler davon aus, dass kleine Muskeln im Kehlkopf das Schnurren aktiv erzeugen. Die Theorie: Die Muskeln ziehen sich etwa 20- bis 30-mal pro Sekunde zusammen. So entsteht das typische vibrierende Geräusch. Katzen können dabei Lautstärken von bis zu 54 Dezibel erreichen.

Doch genau das passte nicht richtig zum Verhalten der Tiere. Schließlich schnurren sie oft dann, wenn sie völlig entspannt sind: zusammengerollt auf dem Sofa, halb schlafend auf dem Schoß oder gemütlich in der Sonne. Wenn das Schnurren so viel Muskelkraft erfordern würde, müssten Katzen dabei eigentlich mehr Energie verbrauchen, als sie im Ruhezustand haben. Das widerspricht der Beobachtung, dass Katzen beim Schnurren oft sogar einschlafen.

Im Jahr 2023 untersuchten Wissenschaftler der Universität Wien die Kehlköpfe verstorbener Hauskatzen. Das Besondere: Die Tiere hatten keinerlei Gehirnaktivität mehr. Es gab keine Nervenimpulse und keine Muskelbewegungen. Trotzdem konnten die Kehlköpfe weiterhin schnurrähnliche Geräusche erzeugen.

Die Forscher entdeckten kleine weiche Bindegewebspolster in den Stimmlippen der Katzen. Diese funktionieren offenbar wie natürliche Schwingungskissen. Strömt Luft daran vorbei, beginnen die Stimmlippen fast von selbst zu schwingen - ähnlich wie eine Gitarrensaite nach dem Anschlagen. Dieser passive Mechanismus erklärt, warum Katzen auch im Tiefschlaf oder unter Narkose noch schnurren können, wenn die willkürliche Muskelsteuerung bereits ausgeschaltet ist.

Warum Katzen dabei nicht erschöpfen: Die normale Atmung übernimmt wahrscheinlich einen Großteil der Arbeit beim Schnurren. Genau deshalb können Katzen oft über lange Zeit schnurren, ohne müde zu wirken. Nach aktuellem Forschungsstand kostet das Schnurren vermutlich nur sehr wenig zusätzliche Energie. Ganz ohne Aufwand funktioniert es zwar nicht.

Die Katze muss weiter atmen, und auch der Kehlkopf bleibt beteiligt. Doch die dafür zuständigen Muskeln sind offenbar speziell auf gleichmäßige Dauerbewegungen ausgelegt. Sie ermüden kaum, ähnlich wie die Muskeln, die für die Atmung zuständig sind. Besonders spannend: Katzen schnurren nicht nur aus Freude.

Viele Katzen schnurren auch, wenn sie Schmerzen haben, unter Stress stehen oder sogar während der Geburt. Wissenschaftler vermuten, dass das Schnurren eine beruhigende Wirkung auf die Katze selbst hat und möglicherweise die Heilung von Knochen oder Gewebe fördert. Die Frequenz des Schnurrens liegt im Bereich von 20 bis 150 Hertz, was nachweislich die Knochendichte erhöhen und die Regeneration von Gewebe unterstützen kann. Das könnte erklären, warum Katzen nach Verletzungen oder Operationen oft besonders intensiv schnurren.

Die neue Erkenntnis über die passive Schwingung der Stimmlippen wirft allerdings auch neue Fragen auf. Bisherige Studien hatten angenommen, dass das Schnurren durch aktive Muskelkontraktionen gesteuert wird, was mit der Gehirnaktivität korreliert. Nun zeigt sich, dass das Gehirn vielleicht gar nicht direkt eingreifen muss. Stattdessen scheint der Kehlkopf wie ein Selbstläufer zu funktionieren, der durch den Atemstrom in Gang gehalten wird.

Das würde bedeuten, dass Schnurren ein noch instinktiveres und automatischeres Verhalten ist, als bisher gedacht. Für Katzenhalter bleibt das Schnurren dennoch ein Zeichen der Verbundenheit und des Wohlbefindens. Obwohl die Wissenschaft noch nicht alle Geheimnisse gelüftet hat, wissen wir jetzt, dass dieses beruhigende Geräusch auf einem raffinierten biologischen Trick beruht: Die Katze muss kaum Energie aufwenden, um es zu erzeugen.

Das macht das Schnurren zu einem perfekten Kommunikationsmittel, das fast rund um die Uhr einsetzbar ist, ohne die Katze zu belasten. Vielleicht ist genau das der Grund, warum Katzen seit Jahrtausenden so erfolgreich als Begleiter des Menschen leben





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