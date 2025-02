Das Geheimnis hinter dem fehlenden Zimmer 420 in einigen Hotels

In vielen Hotels fehlt die Zimmernummer 420 – und das hat einen ganz bestimmten Grund. Der Code '420' wurde in den 1970er Jahren von einer Gruppe kalifornischer Studenten als Treffpunkt für den Konsum von Cannabis etabliert. Seitdem feiern Marihuana-Liebhaber am 20. April (4/20) diesen Feiertag. Hotels in den USA haben die Zahl aus Angst vor Cannabis-Orgien abgeschafft, zudem wurden Zimmerschilder auch als Souvenirs entwendet.

Bekanntlich fehlen in einigen Hotel s Zimmer und Flure mit der Nummer 13, da sie als Unglückszahl gilt. Doch auch die Zimmernummer 420 ist in bestimmten Hotel s, vor allem in den USA, nicht zu finden. Der Grund dafür ist viel spezifischer als der vermeintliche Unglücksträger 13. In den frühen 1970er Jahren wurde die Zahl 420 zu einem Geheimcode unter einer Gruppe kalifornischer Studenten aus San Rafael. Sie pflegten die Gewohnheit, immer um 16.20 Uhr einen Joint zu rauchen.

Das Codewort für dieses geheime Treffen soll „Louis 420“ gewesen sein, wobei die Zahl 420 auf die englische Schreibweise der Uhrzeit 4.20 pm Bezug nimmt. Diese Gruppe von Schülern nannte sich „Waldos“. Seit dieser Zeit feiern Marihuana-Liebhaber am 20. April (US-Datumsformat 4/20) ihren inoffiziellen Feiertag im Londoner Hyde Park und im Central Park in New York. Der Code hat sich unter Kiffern länderübergreifend verbreitet. Genau dies ist der Grund, weshalb es vor allem in US-Hotels keine Zimmernummer 420 gibt und von 419 direkt auf 421 springt. Damit wollte man verhindern, dass sich dort Kiffer angeblich zu Cannabis-Orgien treffen. \ Es gibt noch einen weiteren Grund: Cannabis-Fans haben früher das Zimmerschild 420 als Souvenir mitgenommen, wie der britische Mirror schreibt. Um Probleme zu vermeiden, haben einige Hotelketten die Nummer einfach abgeschafft. Dieses Phänomen betraf jedoch auch Straßenschilder. Der Bundesstaat Colorado wurde kreativ: Ein mehrfach gestohlenes 420-Meilen-Schild wurde mit der Meilenangabe 419.99 ersetzt, wie The Denver Post berichtet





