Nach einem schwierigen Beginn spielt Bernardo Silva bei Real Madrid nun eine Schlüsselrolle. Trainer José Mourinho hatte den Portugiesen nach dessen Wechsel deutlich kritisiert.

Nach einem schwierigen Beginn spielt Bernardo Silva bei Real Madrid nun eine Schlüsselrolle. Trainer José Mourinho hatte den Portugiesen nach dessen Wechsel deutlich kritisiert. Nach anfänglichen Schwierigkeiten kommt Bernardo Silva bei Real Madrid immer besser in Fahrt.

Der Portugiese prägt inzwischen das Mittelfeld von Trainer José Mourinho und ist maßgeblich an der aktuellen Serie von zehn Siegen beteiligt.

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„Bernardo Silvas großartiges Comeback“, titelte die spanische Sportzeitung. Nach einem Testspiel gegen Ferencvaros in Budapest sagte Mourinho Anfang August: „Er gehört zu denen, denen es psychisch guttut, in den Ferien einfach mal nichts zu tun, und er ist in einer deutlich schlechteren körperlichen Verfassung in die Saisonvorbereitung gekommen. Da muss er sich verbessern.