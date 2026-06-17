Das große Backen - Die Profis 2026: Enie van de Meiklokjes im Porträt

Erfahren Sie alles über Enie van de Meiklokjes, die Moderatorin von Das große Backen - Die Profis 2026: ihr echter Name, ihre Karriere, ihre Backshow und ihr Privatleben.

Das große Backen - Die Profis kehrt 2026 mit Staffel 7 zuruck. Die nachste Ausgabe der beliebten Backshow wird mittwochs um 20:15 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt.

Im Mittelpunkt steht Moderatorin Enie van de Meiklokjes, die mit ihrer charakteristischen Retro-Kleidung und auffalligen Haarfarbe das Publikum begeistert. Doch hinter ihrem kunstlerischen Namen verbirgt sich eine ganz andere Personlichkeit: Enie van de Meiklokjes heisst mit burgerlichem Namen Doreen Grochowski. Sie wurde am 1. August 1974 in Potsdam, in der damaligen DDR, geboren und wuchs im Stadtteil Am Stern auf.

Schon fruh entwickelte sie eine Leidenschaft fur die kreative Gestaltung. Nach der Oberschule absolvierte sie eine Ausbildung zur Schauwerbegestalterin, bevor sie 1996 den Schritt in die Medienbranche wagte. Ihr erster grosser Auftritt als Moderatorin war beim Musiksender VIVA, wo sie von 1999 bis 2001 vor der Kamera stand. Aufgrund ihrer Abneigung gegen ihren Geburtsnamen trat sie fortan unter dem Pseudonym Enie van de Meiklokjes auf.

Dieser Name ist eine Hommage an die hollandische Toleranz und ihre Liebe zu Maiglöckchen. Es folgten freiberufliche Tatigkeiten fur verschiedene Sender sowie Hörspielproduktionen wie Die drei ??? und Hanni und Nanni. Auch als Schauspielerin war sie aktiv, unter anderem in den TV-Filmen Bewegte Manner und Bis dass dein Tod uns scheidet. Seit 2012 gehort Enie van de Meiklokjes zum Rateteam der Quizshow Meister des Alltags und moderiert seit 2013 das Format Das große Backen samt seiner Ableger.

In der Profi-Edition treten Konditoren gegeneinander an, um den goldenen Cupcake und ein Preisgeld von 10.000 Euro fur einen guten Zweck zu gewinnen. Die Jury besteht aus Bettina Schliephake-Burchardt, Christian Hümbs und Günther Koerffer. Neben der Show backt Enie auch in ihrer eigenen Sendung Sweet & Easy - Enie backt, die jedoch derzeit keine neuen Folgen produziert.

Zudem hat sie mehrere erfolgreiche Rezeptbucher und die Handmade mit Enie-Reihe veroffentlicht. Uber ihr Privatleben spricht die Moderatorin nur selten. Sie ist mit Tobias Stærbo verheiratet und Mutter von Zwillingen, die sie aus der Öffentlichkeit heraushalt. Ihre Social-Media-Aktivitaten fokussieren sich auf berufliche Projekte und ehrenamtliches Engagement, gelegentlich gewahrt sie Einblicke in den Familienalltag.

Auf der Plattform Instagram folgen ihr uber 72.000 Personen (Stand: Mai 2026). Mit ihrer sympathischen Art und ihrem Backtalent hat sich Enie van de Meiklokjes einen festen Platz in der deutschen Fernsehlandschaft erobert





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