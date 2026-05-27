Das große Backen - Die Profis 2026: Moderatorin Enie van de Meiklokjes im Porträt

2026 startet die siebte Staffel von Das große Backen - Die Profis bei Sat.1. Moderatorin Enie van de Meiklokjes führt durch die Sendung, in der Deutschlands beste Konditoren um den goldenen Cupcake und 10.000 Euro für einen guten Zweck backen. Wir stellen die Moderatorin näher vor.

Die beliebte Backshow Das große Backen - Die Profis geht 2026 in die siebte Staffel und wird erneut von Enie van de Meiklokjes moderiert. In der siebten Staffel der Profi- Backshow treten wieder einige der besten Konditoren Deutschlands gegeneinander an, um ihr Können unter Beweis zu stellen.

Das Ziel ist klar: Wer am Ende die Jury überzeugt, gewinnt nicht nur den begehrten goldenen Cupcake, sondern auch ein Preisgeld von 10.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird. Das Teilnehmerfeld verspricht wieder hohes backtechnisches Niveau. Mit dabei sind Deutschlands Motivtorten-Königin Bettina Schliephake-Burchardt, Christian Hümbs, der mehrfach zum Patissier des Jahres gekürt wurde, und Günther Koerffer, der ehemalige Hofkonditor des schwedischen Königshauses. Die Ausstrahlung findet wie gewohnt mittwochs um 20.15 Uhr bei Sat.1 statt.

Enie van de Meiklokjes, die mit ihrer charismatischen Art die Sendung seit vielen Jahren prägt, wurde eigentlich als Doreen Grochowski am 1. August 1974 in Potsdam geboren, damals noch in der ehemaligen DDR. Sie wuchs im Potsdamer Stadtteil Am Stern auf und besuchte dort die Oberschule. Nach ihrem Schulabschluss absolvierte sie zunächst eine Ausbildung zur Schauwerbegestalterin, bevor sie 1996 einen radikalen Berufswechsel vollzog und erstmals als Moderatorin beim Musiksender VIVA auftrat.

Von 1999 bis 2001 wurde sie einem breiteren Publikum durch verschiedene Formate auf VIVA bekannt. Anschließend arbeitete sie als freiberufliche Moderatorin für diverse Fernsehsender und war auch als Sprecherin in Hörspielproduktionen wie Die drei ??? und Hanni und Nanni zu hören. Als Schauspielerin war sie in TV-Filmen wie Bewegte Männer und Bis dass dein Tod uns scheidet zu sehen.

Seit 2012 ist sie festes Mitglied im Rate-Team der Quizshow Meister des Alltags und moderiert seit 2013 Das große Backen sowie alle Ableger des Formats. Parallel dazu präsentierte sie von 2012 an in ihrer eigenen Sendung Sweet & Easy - Enie backt regelmäßig neue Backkreationen, auch wenn es aktuell keine neuen Folgen gibt.

Zudem hat sich Enie van de Meiklokjes als Autorin einen Namen gemacht, insbesondere mit ihren erfolgreichen Rezeptbüchern zur Sendung Das große Backen und mit ihrer Handmade mit Enie-Bücherreihe über kreative Gestaltungsideen. Der Name Enie van de Meiklokjes ist ein Künstlername, den sie zu Beginn ihrer Karriere annahm. Sie begründete dies mit einer Abneigung gegen ihren Geburtsnamen und erklärte, dass der Name ihre Wertschätzung für die Toleranz der Niederländer und ihre Liebe zu Maiglöckchen ausdrücken soll.

Privat hält die Moderatorin ihr Familienleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Ihren Mann Tobias Stærbo und die gemeinsamen Zwillinge erwähnt sie nur selten in Interviews. Auf Social Media, wo ihr aktuell über 72.000 Menschen folgen (Stand Mai 2026), konzentriert sie sich überwiegend auf berufliche Projekte und ehrenamtliche Aktivitäten. Gelegentlich gibt sie jedoch auch kleine Einblicke in ihren Familienalltag.

Typisch für Enie van de Meiklokjes sind ihre auffällige Haarfarbe und ihr Signature-Stil im Retro-Look, der sie zu einem echten Wiedererkennungsmerkmal im deutschen Fernsehen gemacht hat





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