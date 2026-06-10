Das große Backen - Die Profis 2026: Moderatorin Enie van de Meiklokjes im Porträt

Enie van de Meiklokjes führt durch die siebte Staffel von Das große Backen - Die Profis bei Sat.1. Die Sendung zeigt Profi-Bäcker im Wettbewerb um den goldenen Cupcake. Hier erfahren Sie alles über die Moderatorin, ihre Karriere und ihr Privatleben.

Die Backtalent-Sendung Das große Backen - Die Profis geht 2026 mit Staffel 7 bei Sat.1 auf Sendung. Enie van de Meiklokjes führt als Moderatorin durch den Wettbewerb, bei dem professionelle Bäcker und Pâtissiers gegeneinander antreten, um den goldenen Cupcake und ein Preisgeld von 10.000 Euro für einen wohltätigen Zweck zu gewinnen.

Unter den diesjährigen Teilnehmern befinden sich Deutschlands Motivtorten-Königin Bettina Schliephake-Burchardt, der mehrfach zum Patissier des Jahres ausgezeichnete Christian Hümbs sowie Günther Koerffer, der ehemalige Hofkonditor des schwedischen Königshauses. Die Übertragung erfolgt mittwochs um 20.15 Uhr im Fernsehen. Enie van de Meiklokjes, die vor allem durch ihre markante rote Haarfarbe und ihren Retro-Stil auffällt, wurde am 1. August 1974 als Doreen Grochowski in Potsdam geboren.

Sie wuchs im Stadtteil Am Stern auf und besuchte dort die Oberschule. Nach einer Ausbildung zur Schauwerbegestalterin wechselte sie 1996 ihre Karriere und begann als Moderatorin beim Musiksender VIVA, wo sie von 1999 bis 2001 bekannt wurde. Anschließend arbeitete sie freiberuflich für diverse Sender, war in Hörspielproduktionen wie Die drei ??? zu hören und trat als Schauspielerin in TV-Filmen wie Bewegte Männer auf.

Seit 2012 ist sie Mitglied im Rate-Team der Quizshow Meister des Alltags und moderiert seit 2013 Das große Backen sowie dessen Ableger. Parallel dazu präsentiert sie in ihrer Sendung Sweet & Easy - Enie backt eigene Backkreationen, obwohl es aktuell keine neuen Folgen gibt. Neben ihrer TV-Tätigkeit hat sich Enie van de Meiklokjes als Autorin einen Namen gemacht, insbesondere mit Rezeptbüchern zur Sendung Das große Backen. Ebenso veröffentlichte sie mehrere Bücher in ihrer Handmade mit Enie-Reihe über kreative Gestaltung.

Ihr Privatleben hält sie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Über soziale Medien wie Instagram, wo ihr über 72.000 Personen folgen, teilt sie vor allem berufliche Projekte und ehrenamtliche Aktivitäten, seltener Einblicke in ihre Familie. Sie ist verheiratet mit Tobias Stærbo und hat gemeinsam mit ihm Zwillinge. Ihren Geburtsnamen Doreen Grochowski lehnte sie ab und wählte das Pseudonym Enie van de Meiklokjes als Ausdruck ihrer Wertschätzung für niederländische Toleranz und ihre Liebe zu Maiglöckchen





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