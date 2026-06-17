Das große Backen - Die Profis 2026: Moderatorin Enie van de Meiklokjes und ihr Porträt

In der siebten Staffel von Das große Backen - Die Profis 2026 führt Enie van de Meiklokjes erneut durch den Backwettbewerb bei Sat.1. Dieses Porträt beleuchtet ihre Karriere, von ihrer Ausbildung zur Schauwerbegestalterin über ihre Zeit bei VIVA bis hin zu ihren Büchern und ihrer Zurückhaltung im Privatleben.

Die Backshow Das große Backen - Die Profis startet 2026 in die siebte Staffel und wird erneut von Enie van de Meiklokjes moderiert. Die Sendung, in der sich talentierte Hobbybäcker mit professionellen Pâtissiers und Konditoren messen, bleibt ein beliebtes Format bei Sat.1 .

In diesem Jahr nehmen unter anderem die deutsche Motivtorten-Königin Bettina Schliephake-Burchardt, der mehrfach als Patissier des Jahres ausgezeichnete Christian Hümbs sowie Günther Koerffer, früherer Hofkonditor des schwedischen Königshauses, teil. Die Teilnehmer treten in verschiedenen Backwettbewerben an, wobei am Ende der Gewinner mit dem goldenen Cupcake und einem Preisgeld von 10.000 Euro für einen wohltätigen Zweck ausgezeichnet wird. Die Ausstrahlung erfolgt jeden Mittwoch um 20.15 Uhr im Free-TV. Enie van de Meiklokjes, geboren am 1.

August 1974 in Potsdam als Doreen Grochowski, hat sich im Laufe ihrer Karriere einen Namen als Fernsehmoderatorin gemacht. Aufgewachsen im Stadtteil Am Stern, besuchte sie dort die Oberschule und absolvierte zunächst eine Ausbildung zur Schauwerbegestalterin. 1996 wechselte sie in den Medienbereich und begann ihre Tätigkeit als Moderatorin beim Musiksender VIVA, wo sie von 1999 bis 2001 bekannt wurde. Ihren Künstlernamen wählte sie aufgrund ihrer Abneigung gegen ihren Geburtsnamen und aus Bewunderung für die niederländische Toleranz sowie ihre Liebe zu Maiglöckchen.

Neben ihrer Moderationstätigkeit ist Enie van de Meiklokjes auch als Autorin und Schauspielerin aktiv. Sie schrieb mehrere Rezeptbücher zu ihrer Backshow und veröffentlichte Bücher zum Thema Handarbeit in ihrer Reihe Handmade mit Enie.

Zudem hatte sie Gastauftritte in Fernsehfilmen wie Bewegte Männer und Bis dass dein Tod uns scheidet. Seit 2012 gehört sie zum Rateteam der Quizshow Meister des Alltags und moderiert seit 2013 Das große Backen sowie die dazugehörigen Ableger. Parallel dazu präsentierte sie bis vor einiger Zeit in Sweet & Easy - Enie backt ihre Backkreationen. Ihr Privatleben hält sie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus; nur selten teilt sie persönliche Einblicke.

Auf Instagram folgen ihr Stand Mai 2026 über 72.000 Nutzer, wo sie hauptsächlich berufliche Projekte undEhrenamtliches zeigt, gelegentlich aber auch Momentaufnahmen aus ihrem Familienleben mit ihrem Mann Tobias Stærbo und den gemeinsamen Zwillingen





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