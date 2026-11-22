Zehn Prominente stellen sich neuen Herausforderungen. Hier finden Sie alles zu Sendeterminen, Prominenten und Übertragung von „Das große Promi Büßen“.

„Das große Promi Büßen“ 2026: Olivia Jones konfrontiert die Promis mit ihren Fehltritt en Zehn Prominente stellen sich neuen Herausforderungen. Hier finden Sie alles zu Sendetermin en, Prominenten und Übertragung von „Das große Promi Büßen“.

Olivia Jones fühlt beim „Großen Promi-Büßen“ 2026 den Kandidaten auf den Zahn. Alle Infos rund um Sendetermine, Kandidaten und Übertragung finden Sie hier. Olivia Jones fühlt beim „Großen Promi-Büßen“ 2026 den Kandidaten auf den Zahn. Alle Infos rund um Sendetermine, Kandidaten und Übertragung finden Sie hier.

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Ein weiterer zentraler Bestandteil ist die „Runde der Schande“. Dort spricht Moderatorin Olivia Jones die Prominenten gezielt auf frühere Aussagen und Handlungen an. Die Gespräche sollen ihnen die Möglichkeit geben, ihr Verhalten zu erklären und kritisch zu hinterfragen. Im Verlauf der Staffel geht es somit nicht nur um Unterhaltung, sondern auch um die Frage, ob die Kandidatinnen und Kandidaten aus ihren Erfahrungen lernen und bislang unbekannte Seiten von sich zeigen.

Die Dreharbeiten zur fünften Staffel von „Das große Promi-Büßen“ begannen am 16. Juni 2026. Als Drehort diente erneut das Camp am österreichischen Erzberg.in einer Pressemitteilung erklärte, startete „Das große Promi-Büßen“ dann mit zwei kostenlosen Folgen in die neue Staffel. Die neue Staffel umfasst wie vergangenes Jahr 16 reguläre Folgen und eine Reunion-Folge.

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Daraus ergeben sich folgende Sendetermine:ist es ab 22.10 Uhr so weit. Danach sollen neue Folgen immer wöchentlich zu dieser Uhrzeit erscheinen. Mehr Informationen zu den Sendeterminen wurden allerdings bislang nicht veröffentlicht. An den Sendeterminen aus dem vergangenen Jahr orientiert könnten folgende Termine für die Ausstrahlungen infrage kommen:Mit ihrer schillernden Persönlichkeit und ihrem unverwechselbaren Auftreten prägt Olivia Jones „Das große Promi-Büßen“.

In der „Runde der Schande“ nimmt diekein Blatt vor den Mund und spricht die Teilnehmenden auf vergangene Kontroversen und Fehltritte an. Dabei verbindet sie deutliche Worte mit Humor und Einfühlungsvermögen. So gibt sie den Prominenten Raum, ihr Verhalten zu erklären und sich kritisch mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen, heißt es beiOlivia Jones gehört zu den bekanntesten Drag-Persönlichkeiten Deutschlands. Mit auffälligen Outfits, hohen Plateauschuhen und ihrer unverwechselbaren Erscheinung ist sie aus der deutschen Unterhaltungslandschaft kaum wegzudenken.

Hinter der Kunstfigur steht Oliver Knöbel, der seit vielen Jahren als Entertainer, Moderator und Unternehmer aktiv ist. Seine Karriere begann auf der Bühne. Besonders eng verbunden ist Jones mit Hamburgs Stadtteil St. Pauli, wo sie sich als feste Größe im Nachtleben etablierte. Mit ihrer direkten, humorvollen und selbstbewussten Art gelang ihr später auch der Sprung ins Fernsehen.

Dort ist sie nicht nur als Gastgeberin, sondern auch als Teilnehmerin verschiedener Reality- und Unterhaltungssendungen bekannt. Neben ihrer Tätigkeit im Showgeschäft engagiert sich Jones öffentlich gegen Diskriminierung und für die Rechte der LGBTQ+-Community. Damit verbindet sie Unterhaltung mit gesellschaftspolitischer Haltung. Ob auf der Bühne, im Fernsehen oder hinter den Kulissen: Olivia Jones steht für eine markante Persönlichkeit, die polarisiert, unterhält und sich nicht leicht in eine Schublade stecken lässt.