Das größte Hotel an der Ostsee eröffnet in Polen

Am Mittwoch öffnet das Hotel Gołębiewski in Pobierowo mit 1240 Zimmern, riesigen Pools und Themenrestaurants. Die Nachfrage ist riesig - trotz nur 500 fertigen Zimmern.

Noch ist nicht einmal die Hälfte der 1240 Zimmer fertig, aber das Buchungssystem läuft heiß: Am kommenden Mittwoch eröffnet das größte Hotel an der Ostsee in Polen .

Und die deutsche Hotellerie beobachtet aus 50 Kilometer Entfernung die Mega-Konkurrenz, die nach acht Jahren Bauzeit auf 13 Stockwerken alles an der Küste überragt. BILD erklärt das Hotel Gołębiewski. Hunderte Gäste kommen Mittwoch in den kleinen Touristenort Pobierowo (1000 Einwohner), nur eine halbe Stunde Fahrzeit von der Urlaubsinsel Usedom und drei Stunden von Berlin entfernt. Sie sind die Ersten, die im neuen Hotel übernachten.

Das gigantische Hotel versprüht Kreuzfahrt-Atmosphäre, ist aber nicht geformt wie ein Schiff, sondern wie ein Boomerang. Die Zufahrt liegt auf der Landseite. Von 1240 Zimmern sind erst rund 500 fertig, im linken Flügel des Hotels. Sie sind mit jeweils rund 50 Quadratmetern geräumig und mit edlen Hölzern ausgestattet. 80 Prozent der Zimmer haben Balkone.

Nicht alle bieten Meerblick. Eine Suite kann bis zu 900 Euro kosten. Bis zum 31. August gelten Sonderangebote.

Laut Marketingchefin Marta Maslowska gingen allein in den ersten 24 Stunden mehr als 2000 Buchungen ein. Ein wahrer Run auf das Hotel. Wer noch einchecken möchte, hat in diesem Jahr aber noch Chancen: Laut Reservierungssystem gibt es im Sommer noch Zimmer. Der Strand ist 150 Meter entfernt.

Zugang haben nach polnischem Recht nicht nur Gäste. Eine lange Holztreppe führt zum Meer. Manche Nutzer mutmaßten bereits, sie könne zu schmal sein, in der Hauptsaison Staus entstehen. Der Kiefernwald mit Radwegen beginnt hinter dem Haus.

Das Pool-System direkt vor dem Hotel ist mit einer Gesamtlänge von 104 Metern und 60 Metern Breite größer als ein Olympia-Becken. Dazu kommen mit dem Tropikana-Wasserpark Innenpools, Whirlpools, Kinderbereich und Saunalandschaft (in Polen extrem beliebt), Wasserrutschen und sogar eine Salzgrotte. Neben Cafés, Bar und einem großen Buffet gibt es à-la-carte-Küche für Gourmets. Gerade sorgt das asiatische Restaurant Monsoon mit seiner Edel-Küche für Spekulationen im Netz: Wird es dort auch flambierte Pfannkuchen geben?

, fragt Nutzerin Evelina. Ja! Wer nicht mit Stäbchen essen will, soll in vier Themenrestaurants u. a. auch einheimische Küche bekommen: Polen ist zum Beispiel berühmt für gefüllte Teigtaschen (Pierogi). Noch völlig unklar ist, ob alle Aktivitäten schon fertig sind.

Das Hotel-Management ist seit Tagen auf BILD-Anfrage nicht zu erreichen. Geplant sind Kletterwände, eine Bowlingbahn, ein Kinosaal, ein Supermarkt, eine Disco, Volleyballplätze und Kinderanimation. In der Lobby soll ein Pianist auf dem Klavier spielen. Unternehmer Tadeusz Golebiewski (1943-2022) ist eine Legende: Der Waffelbäcker schaffte den Aufstieg aus kleinen Verhältnissen, gründete 1972 die Keksfabrik Tago und schuf später ein Hotelimperium.

Zur Kette gehören sechs Hotels, u. a. in Karpacz. Das neue Hotel in Pobierowo ist sein größtes Projekt. Die Baukosten werden auf über 200 Millionen Euro geschätzt. Die Eröffnung erfolgt trotz noch nicht vollständig fertiggestellter Zimmer, um die Nachfrage zu bedienen.

Die deutsche Hotellerie auf der nahen Insel Usedom zeigt sich besorgt, da das Hotel mit seinen günstigen Preisen und luxuriösen Angeboten eine ernsthafte Konkurrenz darstellt. Einige Hotels in Swinemünde und Heringsdorf erwarten Umsatzeinbußen. Doch die Region hofft auf mehr Touristen insgesamt. Polnische Medien berichten von einer neuen Ära des Ostsee-Tourismus.

Das Hotel beschäftigt rund 500 Mitarbeiter, viele aus der Umgebung. Die Gemeinde Pobierowo profitiert von der Steigerung der Bekanntheit. Kritiker bemängeln jedoch die Umweltauswirkungen des Massentourismus auf die empfindliche Küstenlandschaft. Die Hotelkette verspricht nachhaltige Maßnahmen wie Recycling und regionale Produkte.

Die ersten Gäste berichten begeistert von der Größe und dem Komfort. Ein Familienvater aus Berlin sagt: Es ist wie eine Kreuzfahrt, nur ohne Seekrankheit. Die Zukunft wird zeigen, ob der Run auf das Hotel anhält. Mit der Fertigstellung der restlichen Zimmer im Herbst wird die Kapazität weiter steigen.

Die Gołębiewski-Gruppe plant bereits ein weiteres Hotel in der Region. Der Tourismus an der polnischen Ostsee boomt, und Pobierowo ist der neue Hotspot





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