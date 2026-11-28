Lego stellt im November einen neuen Rekord auf. Das größte Set des Klemmbaustein-Herstellers braucht jede Menge Platz.

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Für das bislang größte Lego-Set orientiert sich das dänische Unternehmen an der echten Welt. Das neue Modell der Architecture-Reihe zeigt die monumentale Sagrada Familia aus Barcelona. Dafür kommen mehr als 12.000 Teile zum Einsatz – mehr als in jedem anderen Lego-Set. Wer hier zuschlägt, kann gleich bei Ikea noch neue Möbel kaufen.

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In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch das Modell in all seiner Pracht. Die Lego Architecture Sagrada Familia bringt Antoni Gaudís weltberühmte Basilika mit 12.060 Teilen ins Wohnzimmer . Das Set ist am 1. November erschienen und kostet stolze 749,99 Euro schneller, aber wird euch trotzdem viele Stunden beschäftigen.