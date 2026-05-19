Das größte Update für Civilization VII: "Test of Time" bringt frischen Wind ins Spiel

Das Update "Test of Time" für Civilization VII ist das bisher größte Update und "krempelt" das Spiel in allen Belangen um. Firaxis hat insbesondere auf die Kritik und Rückmeldungen der Spielerschaft eingezugehen, um das Spiel zu verbessern. Parallel dazu gibt es Rabatte für das Grundspiel und DLCs.

Das bisher größte Update für Civilization VII "krempelt" das Spiel in allen Belangen um, wobei Firaxis insbesondere entlang der Kritik und Rückmeldungen der Spiele rschaft entwickelt habe.

Test of Time ist damit 15 Jahre nach dem Release des Spiels beinahe eine Art "Re-Release". Parallel gibt es Rabatte für das Grundspiel und DLCs. Die Frage ist, ob der vorherige Teil mit den Updates doch mehr bietet, als man sich eine schlechtere Version von einem Brettspiel kaufen würde.

Unabhängig vom Spiel (das ich nicht besitze): Solche Updates, die ein Spiel komplett umkrempeln, sind der Grund warum ich Spiele mittlerweile erst Jahre nach Erscheinen kaufe, wenn man davon ausgehen kann, dass nichts entscheidendes mehr geändert wird. Ich bin einfach zu alt, um mich nach solchen Updates jedes Mal neu in ein Spiel einzuarbeiten. Stellaris habe ich mittlerweile aufgegeben, da selbst durch die regulären Updates (also keine DLCs) regelmäßig Mechaniken geändert werden.

Ich warte daher nun bis es endlich ausentwickelt ist. Ich habe Civ VII absichtlich gemieden wegen des Zeitalterwechsels. Mir war von Anfang an klar, dass mir das den Spielspaß nehmen würde. Mir ist auch ein Rätsel, wie man dieses Element in ein so "episch" angelegtes Spiel einbauen konnte.

Es war doch schon immer die DNA von Civ, dass man sein Volk durch jedes Zeitalter begleitet. Vielleicht gebe ich Teil VII jetzt eine Chance, aber inzwischen liegen auf dem Pile of Shame noch einige andere Brocken





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