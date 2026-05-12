Das hitzige Temperament von Prinz William soll Vater König Charles III. in Angst versetzen - Enthüllungs-Autor Christopher Andersen

Prinz William (43) gilt als überaus freundlich und rücksichtsvoll gegenüber Angestellten und Fremden, während sich er in familiären Konflikten zu Wutanfällen neigt. Dies ist eine bislang unbekannte Seite des Königsstreifens, wie Christopher Andersen in einem neuen Buch beschreibt.

Angst vor dem eigenen Sohn? Das hitzige Temperament von Prinz William (43) soll sogar Vater König Charles III. in Angst versetzen. Das behauptet zumindest der Enthüllungs-Autor Christopher Andersen in einem neuen Buch.

Williams allzu heftige Nähe zu Wutanfällen, vor allem gegen seinen Vater, ist eine bisher unbekannte Seite, die Andersen über Prinz William zeichnet. Während William überaus freundlich und rücksichtsvoll mit Angestellten und Fremden umgehe, so Andersen zum britischen Magazin Page Six, neige der 43-Jährige in familiären Konflikten zu Wutanfällen. Seine Stimme würde William nie gegen seine Frau Kate und die Kinder erhebe – ganz anders sehe der Umgang aber mit seinem Vater, König Charles III. aus





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