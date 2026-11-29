Jahmai Simpson-Pusey und Joel Schmied bilden beim 1. FC Köln ein gegensätzliches Innenverteidiger-Duo, das sich aktuell ideal ergänzt.

Das ist bei der Tor-Gala des 1. FC Köln gegen die SV Elversberg fast ein bisschen untergegangen: Hinten stand wieder mal die Null. Nach dem Achtungserfolg bei den Bayern zeigte sich erneut: Die Defensive der Kölner hat sich stabilisiert – was auch an zwei völlig unterschiedlichen Typen in der Innenverteidigung liegt.

, spielte ansonsten seinen Part als Innenverteidiger gewohnt verlässlich. Derweil sorgte Jahmai Simpson-Pusey für eine spannende Mischung aus Herzkasper und Begeisterungsstürmen. Der junge Engländer überzeugte mit seiner starken Passquote im Spielaufbau und seiner lässigen Art, sich aus Defensivsituationen zu befreien.

Advertisement

„Er ist ein Verteidiger, dem ich wahnsinnig gern zugucke“, verriet FC-Reporter Cristian Löer im Podcast „Wir waren klar besser“ von EXPRESS und Kölner Stadt-Anzeiger. Er zog einen Vergleich zwischen den beiden Kölner Innenverteidigern.