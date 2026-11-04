Das Institut Staffel 2: Premieren-Termine und Handlung um Luke Ellis

Die zweite Staffel von Das Institut startete am 08. November 2026 bei MGM+. Luke Ellis und Tim Jamieson decken die Geheimnisse des Instituts auf und jagen Killer.

Die zweite Staffel der Horrorserie Das Institut feierte ihre offizielle Premiere am 8. November 2026 bei dem Streamingdienst MGM+. Diese Produktion, die im Original unter dem Titel The Institute bekannt ist, knüpft an die Ereignisse der ersten Staffel an, die auf dem Roman von Stephen King basierte. Im Zentrum der Handlung stehen nun die Charaktere Luke Ellis und Tim Jamieson, die gemeinsam mit den überlebenden Jugendlichen aus der gefährlichen Einrichtung einen Kampf gegen die dunklen Mächte des Instituts aufnehmen.

Premiere und Ausstrahlung der Episoden

Die Erstausstrahlung der ersten Episode mit dem Titel The Reckoning erfolgte am 08.11.2026. Die weitere Staffel erstreckt sich über mehrere Wochen bis Ende des Jahres. Die zweite Episode erscheint am 15.11.2026. Die dritte Episode wird am 22.11.2026 gezeigt. Die vierte Episode folgt am 29.11.2026. Die fünfte Episode ist für den 06.12.2026 geplant. Die sechste Episode wird am 13.12.2026 ausgestrahlt. Die siebte Episode erscheint am 20.12.2026. Die achte und finale Episode der Staffel wird am 27.12.2026 zu sehen sein.

Also read Das Sommerhaus der Stars 2026: Ginger und Lukas gewinnen Staffel 11 mit 50.000 Euro

Neue Handlung nach dem Aufstand

Nachdem die im Institut gefangenen Kinder und Jugendlichen zuvor einen Aufstand gestartet und die mysteriöse Einrichtung zum Einsturz gebracht hatten, sind die Überlebenden nun auf der Flucht. Viele verloren dabei ihr Leben, doch Luke Ellis und Tim Jamieson wollen die Machenschaften der Organisation aufdecken und dem Schrecken ein Ende setzen. Sie werden dabei von einem Geschwader ruchloser Killer gejagt, die ihnen stets auf der Spur sind. Die Protagonisten müssen äußerst vorsichtig sein, da die Bedrohung durch diese Söldner und die verbliebenen Strukturen des Instituts weiterhin besteht und die Gefahr der Entdeckung jederzeit latent vorhanden ist.

Advertisement

Antagonisten und mysteriöse Unterstützer

Die Erzählung erweitert die Perspektive durch neue Figuren, darunter den Milliardär Nolan Reeves, der vom Schauspieler MW verkörpert wird. Reeves finanziert das Institut finanziell, verfolgt dabei aber eigene, unbekannte Ziele. Luke Ellis ist nach ihrer Flucht und dem Verrat durch ihre Auftraggeber nicht nur von Rache getrieben. Sie setzt alles daran, ihre frühere Macht wiederzuerlangen. Sie hatte ursprünglich gedacht, die Ziele der Organisation zu kennen, erfährt nun jedoch neue Wahrheiten über die globalen Pläne. Das Institut setzt weltweit Kinder mit telepathischen und telekinetischen Kräften als Spürhunde und Waffen ein, um den Lauf der Geschichte aktiv zu verändern.

Herkunft und kulturelle Einordnung

Im August 2025 verlängerte der Streamingdienst MGM+ die Horrorserie Das Institut offiziell um eine zweite Staffel. Während die erste Staffel strikt auf Stephen Kings gleichnamigem Roman beruhte, erzählt Staffel 2 eine eigene Geschichte, die über die Ereignisse der literarischen Vorlage hinausgeht. Stephen King äußerte sich in diesem Zusammenhang auch zu anderen Produktionen. Er lobte eine überragende Netflix-Miniserie, die über 84 Millionen Streams erzielte. King verglich deren Wirkung metaphorisch mit kurzen, schnellen Stichen mit einem sehr scharfen Messer, was die Intensität der modernen Genre-Adaptionen unterstreicht, die nun auch in der Fortsetzung von Das Institut deutlich werden.