Die Wissenschaftlerin fordert mit ihrem neuen Buch einen „Kapitalismus, der allen nützt“. Im Podcast erklärt sie, wie der Staat die Wirtschaft mutiger lenken solle, um sie zum Wohle aller zu ändern.

Englische Originalfassung. Eine deutsch synchronisierte Fassung des Interviews finden SieIn vielen europäischen Ländern demonstrieren junge Menschen gerade gegen den Kapitalismus, weil der ihrer Ansicht nach falsch gestaltet sei.

Die renommierte Ökonomin Mariana Mazzucato erklärt in dieser Podcast-Folge von „Today – Das Interview“ , wie eine Wirtschaft zum Wohle aller gelingen könnte. Sie hat gerade ein Buch geschrieben, das „Kapitalismus, der allen nützt“ heißt. Das Problem sei laut Mazzucato: „Regierungen sind nicht mutig genug", mahnt sie. So ließen Staaten zu oft zu, dass der Privatsektor sie übervorteilen würde.

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Die Beziehung zwischen öffentlichem und privatem Sektor sei „parasitär". Mazzucato ist mit ihrer Kritik an der liberalen Wirtschaftsordnung zum Star der globalen Linken geworden – und zur Lieblingsökonomin von Ex-Grünen-Chef Robert Habeck. Ihre Ideen, wie es anders laufen könnte, finden aber auch jenseits der Linken international Gehör.